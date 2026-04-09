Caratinga se destaca em fórum estadual e conquista prêmio do Sebrae

Município é reconhecido por ações voltadas ao empreendedorismo e desenvolvimento econômico

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga participou do Delta Fórum, considerado o principal evento de desenvolvimento econômico municipal de Minas Gerais, promovido pelo Sebrae. Representando o prefeito Dr. Giovanni, a superintendente de Desenvolvimento Econômico, Gisely Xavier, esteve presente no encontro, que reúne gestores e especialistas de diversas regiões do estado.

Durante o evento, Caratinga se destacou como referência no incentivo ao empreendedorismo e no fortalecimento dos pequenos negócios. Como resultado desse trabalho, o município foi contemplado com o Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, reconhecimento concedido às melhores práticas de gestão pública voltadas ao desenvolvimento econômico, inovação e estímulo à atividade empreendedora.

A premiação valoriza projetos que apoiam pequenos negócios, promovendo geração de renda e desenvolvimento local. Em Caratinga, as iniciativas implementadas têm contribuído para o fortalecimento da economia e ampliação de oportunidades para a população.

O prêmio considera ações com resultados comprovados entre junho de 2024 e novembro de 2025, destacando municípios que investem em políticas públicas eficientes e voltadas ao crescimento sustentável.