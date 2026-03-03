NUTRIR CONHECIMENTO

Ciclo de palestras abre 2026 com ciência, emoção e propósito

CARATINGA – O auditório do Campus II do Centro Universitário de Caratinga (UNEC) recebeu, na noite de quinta-feira (26/02), a abertura do Ciclo de Palestras do projeto NUTRIAÇÃO 2026. O evento marcou o início das atividades acadêmicas do curso de Nutrição neste primeiro semestre e reuniu estudantes, professores e profissionais da área em um encontro pautado por atualização científica, troca de experiências e acolhimento.

Criado em 2018, o projeto NUTRIAÇÃO surgiu com o objetivo de aproximar os alunos de temas emergentes da profissão, promovendo o diálogo entre teoria e prática. Ao longo dos anos, consolidou-se como um espaço de formação complementar, voltado à qualificação técnica e ao fortalecimento do olhar crítico dos futuros nutricionistas.

A primeira palestra de 2026 abordou o tema “Suplementação na prática clínica do nutricionista”, assunto cada vez mais presente na rotina profissional e que exige responsabilidade, embasamento científico e avaliação individualizada.

A palestrante da noite, a nutricionista Maria Paula Silveira, destacou a importância do uso criterioso dos suplementos. “A suplementação não pode ser tratada como algo automático ou baseado em modismos. Ela precisa estar fundamentada em evidências científicas e na avaliação individual de cada paciente. O nutricionista é o profissional capacitado para fazer essa análise com segurança”, afirmou.

Segundo ela, o crescimento do mercado de suplementos exige ainda mais preparo técnico. “Vivemos um momento em que a informação circula rapidamente, mas nem sempre com qualidade. Nosso papel é filtrar, estudar e aplicar o que realmente traz benefícios comprovados”, completou.

Para os estudantes do 1º período, o contato com um tema atual logo no início da graduação amplia perspectivas. A acadêmica Ana Clara Toledo ressaltou o impacto da palestra. “É motivador começar o curso já discutindo um assunto tão presente na prática clínica. A gente percebe a responsabilidade da profissão e entende que precisa buscar conhecimento desde agora”, disse.

Já para quem está na reta final da graduação, o projeto representa aprofundamento e preparação para o mercado de trabalho. O estudante do 7º período, Custódio Neto, avalia que o ciclo de palestras contribui diretamente para a formação profissional. “Estamos quase nos formando e momentos como esse ajudam a conectar o que aprendemos em sala com a realidade da atuação clínica. É uma ponte importante entre a universidade e o exercício da profissão”, afirmou.

A noite também foi marcada por acolhimento aos calouros. Em um momento de emoção, a coordenadora do curso de Nutrição, Brunela Laignier, apresentou o corpo docente e reforçou a importância do trabalho coletivo na formação acadêmica. “Formar nutricionistas é um compromisso que envolve toda a equipe. Trabalhamos para oferecer uma formação sólida, ética e humana, porque lidamos diretamente com a saúde das pessoas”, destacou.

A professora Ana Carolina Mageste também enfatizou o papel do projeto na consolidação da identidade profissional dos alunos. “O NUTRIAÇÃO é construído a muitas mãos. Cada palestra é pensada para ampliar horizontes, incentivar a pesquisa e reforçar o compromisso com uma prática baseada em evidências”, afirmou.

Ao final do encontro, ficou evidente que o ciclo de palestras vai além da transmissão de conteúdo técnico. Ao discutir evidências científicas, mercado de trabalho e responsabilidade profissional, o NUTRIAÇÃO 2026 reafirma o propósito de preparar nutricionistas capazes de atuar com competência e sensibilidade.

Em um semestre que apenas começa, a primeira noite já deixou claro que nutrir, na universidade, também significa alimentar sonhos, fortalecer vocações e formar profissionais conscientes do impacto que terão na vida de seus futuros pacientes.