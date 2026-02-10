Menino realiza sonho ao receber a PRF em festa de 10 anos

CARATINGA – O entardecer do último sábado (8) foi marcado por emoção e encantamento na festa de aniversário de Moisés, em Caratinga. Ao completar 10 anos, o menino teve o sonho realizado ao receber a visita surpresa de policiais rodoviários federais, transformando a comemoração em um momento inesquecível.

Com o tema da Polícia Rodoviária Federal, a festa ganhou ainda mais significado quando a viatura chegou ao local, com sirene ligada, despertando a curiosidade e a alegria das crianças. Moisés e os convidados correram para a rua para recepcionar os policiais, que interagiram com o aniversariante, posaram para fotos e apresentaram o interior da viatura.

Desde muito pequeno, Moisés demonstra admiração pela PRF. Segundo a família, ele aprendeu sozinho a identificar a Polícia Rodoviária Federal entre as demais forças de segurança e manifesta, com frequência, o desejo de seguir a profissão no futuro. Para ele, os policiais representam exemplo de coragem, responsabilidade e serviço à sociedade.

Para os agentes que participaram da ação, o gesto vai além de uma simples visita. A iniciativa reforça a aproximação da PRF com a comunidade e evidencia o papel inspirador da corporação, especialmente para crianças que veem na farda não apenas uma profissão, mas um ideal de vida. A presença dos policiais simbolizou, naquele fim de tarde, a realização de um sonho e o nascimento de uma vocação.