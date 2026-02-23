Prefeitura promove enquete para escolher mascote da 1ª Festa do Café

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga está promovendo, por meio da rede social oficial do executivo no Instagram, uma enquete para escolher o mascote que irá representar a 1ª Festa do Café – Caratinga 178 Anos, que acontece nos dias 28, 29, 30 e 31 de maio.

A iniciativa faz parte das ações comemorativas pelos 178 anos do município e busca fortalecer a identidade visual do evento, além de aproximar ainda mais a população da tradição cafeeira que marca a história e a economia da cidade.

Identidade e pertencimento

A proposta de criar um mascote oficial para a Festa do Café surge como uma forma de dar personalidade própria ao evento. O mascote funciona como um símbolo vivo da celebração: divertido, acolhedor e fácil de ser lembrado, transmitindo a essência do café — produto que é parte fundamental da cultura mineira e da trajetória de Caratinga.

Os personagens da enquete

Três mascotes foram apresentados ao público. Cada um carrega um significado especial ligado à cadeia produtiva do café:

Fezito (grão de café torrado)

Representa a força e a energia que o café proporciona no dia a dia. Simboliza o produto final que chega à mesa das famílias e movimenta a economia local. Fezito traduz a tradição consolidada e o orgulho de um município que tem no café uma de suas principais riquezas.

Fizin (fruto de café)

Fizin simboliza o começo de tudo: o fruto que nasce na lavoura e dá origem ao grão. Jovem e alegre, ele representa a natureza generosa e o futuro da cidade. Seu nome brincalhão carrega afeto e a identidade mineira, aproximando o mascote do coração do povo caratinguense. Fizin celebra a tradição, mas também aponta para inovação e crescimento.

Estopim (saco de café)

Carrega o simbolismo do trabalho e da comercialização que sustentaram gerações. O nome faz referência à estopa, material típico dos sacos de café, trazendo um toque criativo e popular. Estopim representa a força do produtor rural e o caminho percorrido pelo café até chegar ao consumidor.

Participação popular

A votação está sendo realizada pelas redes sociais oficiais da Prefeitura, permitindo que a população escolha qual personagem melhor representa a história, o presente e o futuro do café em Caratinga.

A expectativa é que o mascote vencedor se torne símbolo da Festa do Café, fortalecendo o evento que estreia neste ano e promete entrar para o calendário cultural do município. A votação segue no instagram @prefeituradecaratinga.

ATRAÇÕES CONFIRMADAS

Já foram confirmados shows de: 28 de maio (quinta-feira – Noite Gospel): Maria Marçal e Lauriete, 29 de maio: Maiara & Maraisa e 31 de maio: Matheus & Kauan.