Empossado novos membros do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito

CARATINGA- Na manhã desta terça-feira (24), foi realizada, nas dependências da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Defesa Social, a solenidade de posse dos novos membros do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito (CMTT).
O ato ocorreu em conformidade com o Decreto Municipal nº 169, de 19 de dezembro de 2025, em complementação ao Decreto Municipal de 02 de abril de 2025 e à Lei Municipal nº 4.080/2025, que atualizou a composição do Conselho.
A cerimônia foi presidida pelo superintendente de Defesa Social, Isaías de Freitas Borges, que deu posse aos representantes do Poder Público Municipal e da sociedade civil organizada. O mandato dos conselheiros segue até 2 de abril de 2027, conforme estabelece a legislação vigente.
O Conselho Municipal de Transporte e Trânsito tem como atribuição acompanhar, propor e deliberar sobre políticas públicas voltadas à mobilidade urbana, organização do trânsito e melhorias no transporte municipal, fortalecendo a participação social nas decisões estratégicas da área.
Membros empossados
Representantes do Poder Público Municipal
- Secretaria Municipal de Obras e Defesa Social
- Titular: Isaías de Freitas Borges
- Suplente: Isaías de Freitas Borges
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo
- Titular: Cleber Ribeiro Condé
- Suplente: Natália Mendes Rosa Fernandes
- Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente
- Titular: Letícia dos Santos Silva
- Suplente: Fabiana Furtado de Freitas
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
- Titular: Samuel Pereira Souza
- Suplente: Vinícius Tiago da Silva
Representantes da Sociedade Civil e de Outros Órgãos
- Associação de Pessoas com Deficiência – PCD
- Suplente: Rosa Maria Pacheco Cassimiro
- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE
- Titular: Ronilton Luís Felipe
- Suplente: Wanderley Costa de Oliveira
- Câmara de Dirigentes Lojistas de Caratinga – CDL
- Titular: Donato Alessandro Costa
- Suplente: Marcello Bastos Silva
- Polícia Civil de Minas Gerais – PCMG
- Titular: Ronaldo José da Silva (Investigador de Polícia)
- Suplente: Pedro Henrique Carvalho Barreto (Investigador de Polícia)