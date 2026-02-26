Facebook Instagram Youtube Twitter

DIÁRIO de Manhaçu
DIÁRIO de Ipatinga
Empossado novos membros do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito

CARATINGA- Na manhã desta terça-feira (24), foi realizada, nas dependências da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Defesa Social, a solenidade de posse dos novos membros do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito (CMTT).

O ato ocorreu em conformidade com o Decreto Municipal nº 169, de 19 de dezembro de 2025, em complementação ao Decreto Municipal de 02 de abril de 2025 e à Lei Municipal nº 4.080/2025, que atualizou a composição do Conselho.

A cerimônia foi presidida pelo superintendente de Defesa Social, Isaías de Freitas Borges, que deu posse aos representantes do Poder Público Municipal e da sociedade civil organizada. O mandato dos conselheiros segue até 2 de abril de 2027, conforme estabelece a legislação vigente.

O Conselho Municipal de Transporte e Trânsito tem como atribuição acompanhar, propor e deliberar sobre políticas públicas voltadas à mobilidade urbana, organização do trânsito e melhorias no transporte municipal, fortalecendo a participação social nas decisões estratégicas da área.

 

Membros empossados

 

Representantes do Poder Público Municipal

  • Secretaria Municipal de Obras e Defesa Social
  • Titular: Isaías de Freitas Borges
  • Suplente: Isaías de Freitas Borges
  • Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo
  • Titular: Cleber Ribeiro Condé
  • Suplente: Natália Mendes Rosa Fernandes
  • Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente
  • Titular: Letícia dos Santos Silva
  • Suplente: Fabiana Furtado de Freitas
  • Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
  • Titular: Samuel Pereira Souza
  • Suplente: Vinícius Tiago da Silva

 

Representantes da Sociedade Civil e de Outros Órgãos

  • Associação de Pessoas com Deficiência – PCD
  • Suplente: Rosa Maria Pacheco Cassimiro
  • Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE
  • Titular: Ronilton Luís Felipe
  • Suplente: Wanderley Costa de Oliveira
  • Câmara de Dirigentes Lojistas de Caratinga – CDL
  • Titular: Donato Alessandro Costa
  • Suplente: Marcello Bastos Silva
  • Polícia Civil de Minas Gerais – PCMG
  • Titular: Ronaldo José da Silva (Investigador de Polícia)
  • Suplente: Pedro Henrique Carvalho Barreto (Investigador de Polícia)

