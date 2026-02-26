Empossado novos membros do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito

CARATINGA- Na manhã desta terça-feira (24), foi realizada, nas dependências da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Defesa Social, a solenidade de posse dos novos membros do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito (CMTT).

O ato ocorreu em conformidade com o Decreto Municipal nº 169, de 19 de dezembro de 2025, em complementação ao Decreto Municipal de 02 de abril de 2025 e à Lei Municipal nº 4.080/2025, que atualizou a composição do Conselho.

A cerimônia foi presidida pelo superintendente de Defesa Social, Isaías de Freitas Borges, que deu posse aos representantes do Poder Público Municipal e da sociedade civil organizada. O mandato dos conselheiros segue até 2 de abril de 2027, conforme estabelece a legislação vigente.

O Conselho Municipal de Transporte e Trânsito tem como atribuição acompanhar, propor e deliberar sobre políticas públicas voltadas à mobilidade urbana, organização do trânsito e melhorias no transporte municipal, fortalecendo a participação social nas decisões estratégicas da área.

Membros empossados

Representantes do Poder Público Municipal

Secretaria Municipal de Obras e Defesa Social

Titular: Isaías de Freitas Borges

Suplente: Isaías de Freitas Borges

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Titular: Cleber Ribeiro Condé

Suplente: Natália Mendes Rosa Fernandes

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente

Titular: Letícia dos Santos Silva

Suplente: Fabiana Furtado de Freitas

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Titular: Samuel Pereira Souza

Suplente: Vinícius Tiago da Silva

Representantes da Sociedade Civil e de Outros Órgãos