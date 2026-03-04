Diocese de Caratinga acolherá relíquias e réplica da imagem de São Vicente de Paulo

CARATINGA– Entre os dias 23 e 28 de março, a Diocese de Caratinga receberá as Relíquias e a réplica da imagem de São Vicente de Paulo, padroeiro das obras de caridade na Igreja Católica. A visita percorrerá paróquias da região, reunindo fiéis em momentos de oração, celebração e valorização do trabalho social desenvolvido pelos vicentinos.

A programação contempla cidades onde a presença vicentina é mais expressiva, fortalecendo a espiritualidade e a missão junto aos mais pobres e necessitados.

Um santo da caridade

Em entrevista ao DIÁRIO, o bispo diocesano Juarez Delorto Secco destacou a importância de São Vicente de Paulo para a Igreja. “São Vicente de Paulo é um santo da Igreja Católica, ele primordiou na sua vida a caridade, fundou as congregações masculinas e femininas com esse objetivo da missão e também de estar próximo dos mais pobres e necessitados. Então, ele criou as filhas da caridade e também os lazaristas, que foram os primeiros formadores do clero em várias dioceses no Brasil”, afirmou.

Segundo o bispo, a influência do santo ultrapassa séculos e fronteiras. “Ele tem uma importância muito grande na formação dos cleros nas dioceses do Brasil e também vivenciou profundamente esse amor a Deus e ao próximo. Essa espiritualidade bonita de São Vicente de Paulo fundou também os vicentinos em várias paróquias e em várias dioceses no Brasil”.

Dom Juarez recordou ainda sua experiência pastoral em outras regiões. “Eu vim de Cachoeiro de Itapemirim, lá também tem vários asilos, a Vila Vicentina, vários trabalhos e albergues que os vicentinos administram. No Rio de Janeiro também temos muitos trabalhos com os mais pobres e necessitados. E cheguei aqui em Caratinga e vimos, nas visitas pastorais, o quanto de asilo tem dos vicentinos, esse trabalho bonito de missão, esse trabalho bonito de estar próximo dos mais pobres”.

As relíquias que estarão em Caratinga

Durante a visita, os fiéis poderão venerar três importantes relíquias: uma carta escrita por São Vicente de Paulo direcionada a Santa Luísa de Marilac; a relíquia principal de primeiro grau, um fragmento de osso de uma das costelas do santo, exposta no centro do relicário e um fragmento de uma túnica litúrgica usada por ele. Além das relíquias, a Diocese acolherá uma réplica do corpo do santo, produzida por um artista mexicano a pedido de missionários vicentinos: uma imagem em cera, em tamanho real, de São Vicente de Paulo.

Para Dom Juarez, a presença desses símbolos é um convite ao aprofundamento da fé. “O objetivo de ter essa relíquia, de ter essa imagem de São Vicente de Paulo, é aprofundar ainda mais a nossa espiritualidade, divulgar a vida de São Vicente e também valorizar os trabalhos dos vicentinos nas paróquias em que nós temos essa missão. Então, é muito bonito esse trabalho”.

De acordo com o bispo, não foi possível contemplar todas as paróquias devido ao tempo limitado da visita. “Vai estar percorrendo algumas paróquias, não deu para contemplar todas, porque o nosso tempo é limitado. Priorizamos algumas paróquias para incentivar a ação dos vicentinos na nossa Diocese de Caratinga”.

Ele ainda ressaltou que cidades como Manhumirim também manifestaram interesse em acolher as relíquias.

Convite à participação

Cada paróquia organizará sua própria programação, com missas, momentos de oração e visitas também aos locais onde há atuação social dos vicentinos. “Gostaríamos que o povo chegasse até essas celebrações, conforme está definida a programação, para que possamos ter grande quantidade de pessoas visitando as relíquias de São Vicente de Paulo, esse santo que é grande apoiador dos pobres e dos doentes”, convidou Dom Juarez.

Para os fiéis de cidades não incluídas no roteiro, o bispo sugere a organização de caravanas. “Você que a sua cidade não foi contemplada, organize uma caravana e participe da melhor forma possível nas celebrações. Escolha a cidade mais próxima e venha viver esse momento de fé e espiritualidade”.

A visita das relíquias promete ser um dos momentos mais marcantes do calendário religioso da Diocese neste ano, reforçando a tradição vicentina de serviço, caridade e compromisso com os mais necessitados.

BOX:

PROGRAMAÇÃO OFICIAL

23/03 – Paróquia São Lourenço, Manhuaçu

24/03 – Santuário Senhor Bom Jesus, Bom Jesus do Galho

25/03 – Catedral São João Batista, Caratinga

26/03 – Paróquia Senhor Bom Jesus, Caratinga

27/03 – Paróquia São Sebastião, Inhapim

28/03 – Paróquia Nossa Senhora da Penha, Ipaba