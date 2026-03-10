Capoeira contra a violência

Festival aborda a violência doméstica e a importância do autocuidado

CARATINGA- No último sábado (7) foi realizado, em Caratinga, o Festival VIVA Mulher 2026, evento com o tema “VIVA Capoeira contra todas as formas de violência contra a mulher”. A iniciativa reuniu integrantes do Grupo VIVA Capoeira, familiares e a comunidade em um momento de cultura, reflexão e conscientização.

A programação contou com uma palestra da psicóloga Daniela Oliveira, que abordou a violência doméstica e a importância do autocuidado. O evento também teve uma aula especial de capoeira com a Mestra Sabiá, de Vila Velha (ES).

Além das atividades educativas, o público prestigiou apresentações de maculelê, samba de roda e roda de capoeira, fortalecendo a cultura afro-brasileira e a união da comunidade.

O festival foi organizado pela Graduada Sereia, com supervisão do Mestre Fábio, e reforçou a capoeira como ferramenta de educação, conscientização e transformação social.