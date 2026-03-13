Café com o Presidente do CREA abre espaço de diálogo com profissionais em Caratinga

Iniciativa percorre municípios do interior do estado para ouvir demandas locais

CARATINGA – Profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências participaram, nesta quarta-feira (1), em Caratinga, de mais uma edição do Café com o Presidente. A iniciativa percorre cidades do interior de Minas Gerais para aproximar a gestão do Conselho dos profissionais que atuam nas diferentes regiões do estado.

O encontro, sediado nas Faculdades Doctum, foi marcado pela apresentação de iniciativas do Conselho voltadas à valorização profissional, como o CreaLab MG e o convênio com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que garante acesso ilimitado às normas técnicas para profissionais registrados e adimplentes. Também houve espaço para que os profissionais falassem das demandas relacionadas ao exercício profissional e às necessidades da região.

O presidente do Crea-MG, engenheiro civil e de segurança do trabalho Marcos Torres Gervásio, destacou que o encontro aproxima o Conselho dos profissionais do interior.

“Estar presente nas regiões é fundamental para compreender as realidades locais e ouvir diretamente quem está no dia a dia das atividades técnicas. Esse diálogo nos ajuda a aprimorar as ações do Conselho e a construir soluções que valorizem os profissionais e contribuam para o desenvolvimento das cidades”, afirmou.

Para o inspetor do Crea-MG em Caratinga, engenheiro civil Thiago Alves, o evento representa um momento importante para os profissionais da região.

“Tivemos uma participação muito positiva no encontro. Esse diálogo direto permite que profissionais do interior apresentem suas demandas, troquem experiências e conheçam melhor as ações do Crea-MG”, afirmou.

A engenheira civil Marina Luttembarck, que atua na região e esteve presente no Café com o Presidente, comentou a experiência de participar do evento.

“Foi uma oportunidade importante para interagir com outros profissionais e perceber o esforço do Conselho em valorizar nossa profissão. Momentos como esse fortalecem a união da engenharia”, destacou.