Apae realiza primeira reunião de pais e reforça parceria com as famílias

CARATINGA- A Escola João Evangelista de Azeredo Coutinho (APAE) realizou a primeira reunião de pais e responsáveis do ano letivo, destacando a importância da participação ativa da família no ambiente escolar.

Mais do que um compromisso previsto no calendário, o encontro representou um momento essencial de diálogo, alinhamento de expectativas e fortalecimento da parceria entre escola e família.

Durante a reunião, além das orientações iniciais para o ano letivo, foi realizada a entrega do kit de material escolar aos alunos. A iniciativa também buscou valorizar o envolvimento direto das famílias na vida escolar dos estudantes, reforçando que o acompanhamento em casa faz diferença no desempenho e na formação das crianças e adolescentes.

Novidades da nova gestão

Neste novo início de gestão, foram apresentadas aos pais diversas ações que visam atender não apenas os alunos, mas também suas famílias. Entre as novidades estão inauguração da academia, implantação da Clínica de Pilates, criação de Salas Multissensoriais e disponibilização de assessoria jurídica para orientar os familiares na garantia de seus direitos.

As medidas ampliam o olhar da instituição para além da sala de aula, promovendo suporte físico, emocional e social à comunidade escolar.

O presidente Cláudio Polidório, juntamente com a direção, supervisão e professores, ressaltou que a presença da família é um dos pilares para o desenvolvimento educacional e social dos alunos. Segundo a equipe, quando pais e responsáveis acompanham de perto a rotina escolar, participam das decisões e mantêm diálogo constante com a equipe pedagógica, contribuem significativamente para o rendimento, a disciplina e a motivação dos estudantes.

Presenças institucionais

O encontro contou ainda com a presença de autoridades e representantes da educação municipal e estadual. Estiveram representando a Superintendência de Ensino a inspetora Alda de Assis Maia Ferreira, além do prefeito de Caratinga, Dr. Geovane, do secretário de Educação, Ronaldo, e da coordenadora do Setor de Educação Especial Inclusiva, Solange Maria Benvindo.

A iniciativa reforça o compromisso da escola em construir uma educação participativa, na qual família e instituição caminham juntas, promovendo um ambiente acolhedor, responsável e comprometido com a formação integral dos alunos.