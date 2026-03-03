ÁLBUM: Adenio Geraldo – 60 anos

Celebrar 60 anos foi celebrar uma história inteira de trabalho, caráter e afeto. No Sítio Recanto da Serra, familiares e amigos se reuniram não apenas para marcar uma data, mas para homenagear uma trajetória construída com dignidade, simplicidade e coração generoso.

Adenio Geraldo chegou às seis décadas cercado pelo que realmente importava: pessoas que o admiravam, que aprenderam com seu exemplo e que compartilharam das memórias acumuladas ao longo do tempo. Foram 60 anos de vivências, desafios superados, risos divididos e laços fortalecidos.

A nova etapa começou envolvida por votos de saúde, serenidade e muitos motivos para continuar celebrando. O Sítio Recanto da Serra tornou-se palco de um encontro especial, marcado pela alegria e pelo reconhecimento de quem sempre fez da família e da amizade o seu maior patrimônio.

Foi uma comemoração à altura da história construída até aqui.