Carro dirigido por idosa mata brasileiro, mulher e filho de um ano nos EUA

Família estava em ponto de ônibus de San Francisco quando foi atingida por veículo dirigido por mulher de 78 anos. Diego Cardoso era diretor de criação associado da Apple

O brasileiro Diego Cardoso de Oliveira, 40, sua mulher, a portuguesa Matilde Ramos Pinto, 38, e o filho Joaquin, 1, morreram atropelados em um ponto de ônibus da cidade de

Amigos disseram à polícia que a família estava no ponto de ônibus perto de sua casa para ir ao zoológico, como parte da comemoração do aniversário de quatro anos de casamento.

Segundo comunicado divulgado pelo Departamento de Polícia de San Francisco, Mary Fong Lau, 78, a condutora do veículo, um Mercedes SUV branco, foi detida no domingo (17) sob acusações de homicídio culposo com veículo, direção imprudente com lesão corporal grave e violações de trânsito adicionais que incluem dirigir em velocidade insegura. O caso ainda está sob investigação.

As autoridades disseram que Fong Lau estava dirigindo na rua Ulloa quando perdeu o controle e colidiu com o ponto de ônibus da Muni de São Francisco na esquina da Ulloa com a Lennox Way.

San Francisco (EUA) pouco depois de meio-dia do último sábado (16). Além deles, um outro filho do casal, um bebê de dois meses, está em estado grave no hospital.

Testemunhas disseram à polícia que o carro chegou a bater no muro de uma biblioteca antes de atingir o ponto. Diego e o filho morreram no local. Matilde chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu. Apenas o filho mais novo sobreviveu. Outras pessoas também ficaram feridas, com menos gravidade.

“Este incidente foi uma tragédia devastadora. O Departamento de Polícia de San Francisco expressa suas mais profundas condolências às vítimas, suas famílias e entes queridos, e a todos no local que testemunharam e ajudaram os socorristas”, disse o órgão em um comunicado à imprensa.

Desde domingo, o local se tornou um ponto de orações dos moradores da região e de amigos do casal. Muitas flores, bichos de pelúcia e até um carrinho de bebê foi colocado no ponto, que foi destruído.

A prefeita de San Francisco, London Breed publicou uma nota na rede social X, ex-Twitter, dizendo ter visitado o local da tragédia e citando o caso como “de cortar o coração”.

Diego era diretor de criação associado da Apple e Matilde era produtora executiva de comerciais de RSA Films. O brasileiro possui uma carreira de sucesso em agências de publicidade, como AMV BBDO, Mother e BBH, em Londres (ING), além de AlmapBBDO, Africa e AgênciaClick, no Brasil.

