Caratinguenses na São Silvestre

Três atletas representaram a cidade na mais importante corrida de rua do país

DA REDAÇÃO– A São Silvestre é a mais famosa corrida de rua do Brasil, realizada sempre no dia 31 de dezembro. Essa prova também é considerada o sonho de todo corredor, onde muitos brincam: “Você só se torna um corredor após participar de uma São Silvestre”. E nesta última edição, três representantes de Caratinga realizaram esse sonho.

Este ano foram cerca de 20 mil atletas, que buscaram suas marcas pelas avenidas de São Paulo, “evidentemente, vencer a (avenida) Brigadeiro sempre é o maior desafio, considerada o percurso mais puxado da corrida. Ainda pegamos chuva na parte final do percurso”, confidenciou Célia Rezende, que participou da corrida juntamente de Letícia Lopes e Ricardo Bitencourt.

“Participar da Corrida de São Silvestre é como fechar seu ano de competições com chave de ouro, mesmo sabendo que somente os atletas da elite são premiados, nós participamos com a mesma responsabilidade, onde tentamos bater nosso recorde pessoal, sempre em busca de bons resultados”, comentou Célia, que esse ano para ela ainda teve dose de felicidade, pois foi a primeira vez que seu esposo participou de uma corrida. “Ricardo sempre me acompanhou em várias competições, mas participar como corredor foi a primeira vez, e ele concluiu o percurso todo, com sentimento de dever cumprido”, comemora Célia.

“Pude sentir na alma a emoção que minha esposa sempre tentou me explicar em relação a concluir uma prova. Realmente é indescritível”, ressalta Ricardo.

Célia e Letícia são beneficiadas pelo programa Bolsa Atleta de Caratinga, e integrantes da equipe Boachá, do Vale do Aço. Para Célia, o patrocínio dos Sorvetes Boachá, através do empresário José Magno, é fundamental para a participação efetiva dos atletas em várias competições. “Participar de uma competição requer todo um contexto, são treinos diários, disciplina, ás vezes lesões, alimentação equilibrada e acima de tudo amor pelo esporte, as competições são o resultado de seus esforços, nem sempre conquistamos pódio, mais estamos sempre entre os melhores colocados, porém, ultrapassar a linha de chegada sempre é uma grande vitória”, pontua Célia.

Célia ressalva que sem o patrocínio seria inviável participar de tantas provas fora do estado, devido a isso, elas demonstram uma gratidão especial ao Produtos Boachá.

Letícia relata que a corrida de São Silvestre é única, “desde a largada, a emoção que vivenciamos no percurso, cada avenida vencida, a vibração das pessoas nos encorajando a concluir a prova, e no final, a tão sonhada medalha, é um marco na vida de um corredor de rua”.

“O atletismo em nossa cidade está conquistando o coração dos caratinguenses, cada vez mais adeptos a corrida de rua, e quando você entra nessa vida de corredor, percebe o quanto é viciante, você muda seu estilo de vida”, avalia Leticia Lopes.

As atletas já estão preparando a agenda de competições para o ano de 2022, e prometem representar Caratinga em vários pódios por outros estados. “Se você quiser mudar seu corpo, exercite-se. Se você quiser mudar sua vida, torne-se um corredor”, dizem Célia e Letícia.