Caratinguense participa de Camping Training

Evento é promovido pela Confederação Brasileira de Taekwondo

DA REDAÇÃO- O atleta caratinguense Marcos Toledo de Souza está em João Pessoa, na Paraíba, participando de um Camping Training promovido pela Confederação Brasileira de Taekwondo.

O camping training acontece até o dia 12 de dezembro e foi idealizado visando à preparação do atleta Edival Marques (Netinho) para a Olimpíada de Tóquio, no Japão. O atleta paraibano é um dos três representantes brasileiros confirmados para os jogos olímpicos na modalidade.

Para o camping training foram selecionados alguns atletas da mesma faixa de peso de Netinho e também alguns atletas de faixa de peso menor e que são considerados promessas do taekwondo brasileiro, como é o caso do atleta Marcos Toledo. Ainda participam do evento, o técnico Nicolas Pigossi, um dos mais renomados do taekwondo brasileiro e também atletas latino americanos, como o peruano Leon Braúlio e o mexicano Navas Rodriguez.

Marcos Toledo que em 2020 foi integrado a uma das principais equipes de taekwondo do país, a Pro Team em Rio Claro/SP, que inclusive é a equipe de Netinho, conta que essa experiência tem sido de grande relevância para sua carreira “Poder participar de treinamentos com os melhores atletas do país é sem dúvidas uma grande oportunidade de aprendizado. A pandemia acabou atrapalhando muito o calendário de competições, mas na Pro Team em Rio Claro foi criada uma estrutura fechada para que pudéssemos continuar nos dedicando aos treinamentos e mantendo o nível técnico. E agora, com o convite do Netinho para participar do Camping Training é muito satisfatório. Espero contribuir com a preparação do Netinho e, claro, aprimorar meu taekwondo cada vez mais, afinal se quisermos crescer na modalidade temos que estar entre os melhores”.

Marcos Toledo que no início do ano participou do Grand Slam de Taekwondo em Vitória/ES continua se preparando para a volta das competições da modalidade, programadas para o primeiro trimestre de 2021. O atleta recebe o apoio do Programa Bolsa Atleta Caratinga.