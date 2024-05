Caratinguense é preso acusado de ato indecente contra criança nos Estados Unidos

DA REDAÇÃO – Um caratinguense de 39 anos foi preso em Fall River, Massachusetts, Estados Unidos, acusado de cometer ato indecente contra uma menina de apenas oito anos. O caso aconteceu em setembro do ano passado e a reportagem conversou com a mãe da vítima, porém nomes não serão revelados por questão de segurança da criança.

A mãe da menina disse que mora nos Estados Unidos há um ano e sete meses e acabou recebendo em sua casa o cunhado e a esposa que foram para o local trabalhar. “Ele, minha irmã (esposa do acusado) e meu sobrinho vieram para minha casa e estavam aqui há um ano. Numa sexta-feira saí para trabalhar com minha irmã e chegamos 2h da madrugada. Todos estavam dormindo, mas quando acordaram minha filha disse que tinha algo para me contar. Ela disse que o tio pediu para ela abaixar as calças e dar um beijo no órgão sexual dela, e ele pediu que ela também desse um beijo no dele, e que seria segredo. No momento que isso aconteceu o filho dele de sete anos estava na sala, e ele no quarto com minha filha”, conta a mulher, demonstrando revolta com essa situação.

A mulher disse ainda que comunicou o caso à polícia e o acusado foi preso, sendo colocado em liberdade nessa sexta-feira (24), mediante pagamento de fiança no valor de 2.500 dólares e terá que cumprir algumas medidas restritivas como manter-se longe da casa da família e da escola da menina, e ainda usará tornozeleira eletrônica.

“Ele acabou com a minha vida e da minha filha, estamos fazendo tratamento aqui, confio na justiça dos Estados Unidos, e espero que nunca mais ele chegue perto de nós ou faça isso com outra criança”, disse a mãe da vítima.