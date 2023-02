Caratinga oferta 12 cursos técnicos gratuitos através de parceria do Estado com a iniciativa privada

Aulas serão realizadas no Colégio Expoente e na Escola Professor Jairo Grossi

CARATINGA- Caratinga irá ofertar 12 cursos técnicos gratuitos pelo Programa Trilhas do Futuro, uma parceria do Governo do Estado com a iniciativa privada. Serão sete cursos ofertados pela Fundação Educacional de Caratinga (Funec) e cinco pelo Colégio Expoente.

Conforme a diretora da 6ª Superintendência Regional de Ensino de Caratinga (SRE), Landislene Gomes, o objetivo é capacitar jovens para alcançarem oportunidades no mercado de trabalho. “É o maior programa de formação profissional do Estado de Minas Gerais, já é a terceira edição e Caratinga não ficou para trás. Estamos felizes com a novidade de mais uma instituição credenciada para participar. Daqui a pouco entregaremos as turmas da primeira e segunda edição e chegando com mais turmas”.

Poderão se inscrever para as vagas, estudantes de escolas públicas e privadas regularmente matriculados no 2º e 3º anos do ensino médio ou em qualquer período da Educação de Jovens e Adultos (EJA) – Ensino Médio e também cidadãos que já concluíram essa etapa de ensino. Não há restrição de idade para participar dos cursos, mas as alocações das vagas seguem os critérios previstos na Resolução 4.794/2022.

Além da formação gratuita, o estudante participante receberá uma ajuda de custo para transporte e alimentação, que a partir de maio próximo terá um reajuste, de R$ 18 para R$ 20 por dia. Ao todo, nas duas primeiras edições em que foram ofertados os cursos técnicos em Enfermagem, Estética e Radiologia, em Caratinga foram 4.041 inscrições e 656 vagas.

EXPOENTE

O Colégio Expoente ofertará os cursos técnicos em Edificações, Vendas, Segurança do Trabalho, Programação de Jogos Digitais e Enfermagem. Leandro Xavier Timóteo, representante da mantenedora, destaca a satisfação de fazer parte do projeto. “O Colégio Expoente vem desde a nossa gestão mostrando qualidade no ensino, participar desta grande campanha nos deixa muito contentes. Entramos com um projeto de jogos digitais, uma super novidade na área da tecnologia e uma grande demanda conforme pesquisamos, realmente chama atenção dos jovens; curso de vendas também que temos uma grande demanda na nossa cidade, percebemos que principalmente no setor de call center Caratinga está se tornando um polo e atraindo muitos investimentos; enfermagem, sempre teve e continua tendo necessidade dos cursos na área da saúde. Edificações também, o mercado de construção civil cresce em escalas grandiosas e o técnico de segurança do trabalho”.

Kenia Araújo, diretora do colégio, enfatiza que o Expoente segue seu compromisso com a educação. “A escola tem ficado cada vez mais em evidência na qualidade a ser ofertada na área da educação. Começamos desde a educação infantil a Ensino Médio e agora estendendo aos cursos profissionalizantes com intuito de contribuir ainda mais nessa área educacional”.

ESCOLA PROFESSOR JAIRO GROSSI

A Funec, através da Escola Professor Jairo Grossi, receberá os cursos de Segurança do Trabalho, Agropecuária, Farmácia, Estética, Enfermagem, Radiologia e Saúde Bucal.

A diretora Eci Fernandes enfatiza que a escola se orgulha de retomar a parceria com o projeto. “Tem contribuído de forma significativa na formação dos nossos jovens. Hoje a região de Caratinga já sente o reflexo deste trabalho. Estamos entregando em abril os profissionais que estão concluindo três cursos técnicos. É uma instituição que vem investindo há muitos anos na área do ensino, saúde, sustentabilidade e hoje entregamos praticamente adolescentes com essa iniciação e esse preparo no mercado de trabalho, um ganho muito grande pra todos nós”.

Inscrições

As inscrições começam nesta quinta-feira (2) e poderão ser feitas por meio de formulário eletrônico disponibilizado no site do programa https://www.trilhasdefuturo.mg.gov.br/. A previsão de início das aulas é em abril deste ano.

CURSOS OFERTADOS

COLÉGIO EXPOENTE

-Edificações

-Vendas

-Segurança do Trabalho

-Programação de Jogos Digitais

-Enfermagem

ESCOLA PROFESSOR JAIRO GROSSI

-Segurança do Trabalho

-Agropecuária

-Farmácia

-Estética

-Enfermagem

-Radiologia

-Saúde Bucal