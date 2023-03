Caratinga na Ilha de Trindade

A Ilha de Trindade é um lugar onde apenas militares rigorosamente habilitados podem visitar. E o 1º tenente da Marinha, médico Alisson Rodrigues Pinto, esteve neste local e ainda colocou uma plaquinha com o nome de Caratinga. Ele é filho do casal Antônio Francisco Pinto e Maria Lúcia Rodrigues Pinto. Seu pai é conhecido por ‘Pintinho’ e tem bar e mercearia no bairro Santa Zita.

A ilha está localizada no Oceano Atlântico, distante cerca de 1.140 km de Vitória (ES). O objetivo da missão foi dar apoio a pesquisa ambiental e garantia da soberania do Brasil sobre este paraíso natural.