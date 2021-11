Atletas fazem balanço de competições

DA REDAÇÃO- As atletas Elizangela Lúcio e Geralda Rodrigues procuraram a reportagem para fazer um balanço das últimas competições que participaram. Elas têm o patrocínio do Programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Caratinga.

ELIZANGELA

Elizangela participou da Maratona Pedra Azul/Espírito Santo. Ela conquistou o primeiro lugar geral 12 km pelo segundo ano consecutivo.

GERALDINHA

Geralda, 64 anos, está retomando, aos poucos, com as competições. Ela ficou sem participar de corridas por um tempo, desde o início da pandemia, porém, com a melhoria dos indicadores da doença, ela voltou às atividades no mês de outubro.

“Tenho me encontrado e realizado com o esporte. Estou me sentindo até mais jovem. Acredita?”, destaca Geraldinha, como é conhecida, que conquistou o pódio em três competições.

O próximo desafio será em Bonito/Mato Grosso do Sul, no início de dezembro deste ano. “Vamos continuar nos preparando para fazer bonito e representando a nossa cidade lá fora. Agradeço muito o apoio da minha família, das pessoas que contribuem com o meu preparo físico e, principalmente, ao Bolsa Atleta, que é um grande incentivo para o esporte em Caratinga”.