Atletas caratinguenses vão à São Silvestre

DA REDAÇÃO – A corrida mais famosa do Brasil está em sua 98ª edição. A famosa Corrida Internacional de São Silvestre acontece na cidade de São Paulo em 31 de dezembro. Esse ano, com cerca de 35 mil corredores oficialmente inscritos, quatro atletas caratinguenses irão vivenciar essa experiência única.

Célia Rezende está indo para sua 4ª edição e destaca que todos os anos são experiências diferentes. “A corrida de São Silvestre é como se fechássemos o nosso calendário de competições. É a cereja do bolo para o Atletismo, correr pelas ruas de São Paulo, juntamente com tantos atletas é uma experiência única”.

Custódia Souza está indo para sua primeira edição. “Participar da São Silvestre é a realização de um sonho e o início de um novo ciclo”.

Carlos Anacleto, Rafael Tobias e Célia Rezende são integrantes da equipe do Vale do Aço, patrocinada pelos “Produtos Boachá”, através do empresário José Magno, totalizando 18 atletas que participarão dessa corrida.

Eles são inscritos no Bolsa Atleta de Caratinga. “O atletismo já foi um esporte de baixo custo, com a demanda cada vez maior, as organizações também inflam as inscrições, tornando inviável participar de várias competições sem um patrocínio, frisa Célia.

Os atletas já estão com malas prontas, na contagem regressiva para colecionar memórias. Célia fecha o ano com chave de ouro, tornando-se maratonista, após participar da Maratona do Rio. Ela participou de 18 competições e todas com ótimo resultado.