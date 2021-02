Atleta de 12 anos brilha no Jiu-Jitsu

Emanuel Dias conquista mais uma medalha na modalidade, desta vez, em Guarapari/ES

DA REDAÇÃO- Emanuel Dias de Sousa Bello, atleta da Black Norte Jiu-Jitsu e bolsista do programa Bolsa Atleta Caratinga tem apenas 12 anos de idade. Mas, com o auxílio dos professores Juliano (faixa preta) e Estefersom (faixa marrom) está brilhando na modalidade.

No dia 31 de janeiro, ele participou do AJP Tour 600 Guarapari, organizado pela Abu Dhabi AJP Jiu-Jitsu Pro (Federação de Jiu-Jitsu dos Emirados Árabes Unidos – UAEJJF), na cidade de Guarapari/ES.

A organização é pioneira na profissionalização do jiu-jitsu. Conta com mais de 80 eventos em todos os continentes. Também desempenha um papel de destaque na expansão de circuitos internacionais criando oportunidades para o florescimento do Jiu-Jitsu no planeta. Emanuel conquistou o 3º lugar na categoria júnior (12 anos), faixa amarela até 41 kg.

HISTÓRICO DE SUCESSO

Aos 10 anos de idade, Emanuel começou a praticar artes marciais como saída ao sedentarismo. Começou no judô, sendo aluno do professor Antônio Ney, que após algum período de treinos, o desafiou a participar de competições de Jiu-Jitsu. Desde então, Emanuel participa de vários eventos da modalidade, obtendo importantes resultados. Apesar da pouca idade, Emanuel é muito dedicado e com certeza tem muito potencial a ser desenvolvido no esporte.

Dentre os principais resultados, Campeonato Brasileiro X Combat Jiu-Jitsu disputado em Vitória –ES, em abril de 2019 (3º lugar). No mesmo mês disputou a VIII Copa Vale do Aço Jiu-Jitsu, em Timóteo-MG (1º lugar). Em novembro de 2019 sagrou-se campeão da 3º Copa Leste Jiu-Jitsu em Ipatinga e em dezembro de 2019 conquistou o primeiro lugar na 1º Aberto de Jiu-Jitsu- Caratinga.