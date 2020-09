Atleta caratinguense é aprovada em etapa de seletiva do Ideal Futebol Clube

CARATINGA- A atleta Vitória Eugênia do Carmo Oliveira, 15 anos, foi aprovada na primeira etapa da seletiva de novas atletas do elenco do Ideal Futebol Clube, que aconteceu no último sábado (5). Vitória é acompanhada pelo treinador Norivan Paiva Moreira.

Do futsal ao futebol de campo

A atleta Vitória deu seus primeiros passos na carreira profissional no futsal, aos 12 anos de idade e foi exatamente em 2017, que participou do primeiro campeonato federado, se consagrando campeã mineira por um time valadarense.

Em 2018, recebeu novamente o convite para participar da Copa Pitangui-MG sub-13 e a conquista de mais uma medalha de campeã. No ano seguinte foi convidada para morar na casa das atletas do time de Governador Valadares, o que atleta considera como um ano de muitas conquistas e aprendizados. Campeã dos Jogos Escolares de Minas Gerais) módulo 1; depois alcançou outros desafios no campeonato nacional e com muita garra e determinação conseguiram vencer todos os estados que estavam na competição e levantar o troféu mais temido e disputado do futsal brasileiro.

Norivan explica como ocorreu a transição da atleta do futsal para o futebol de campo. “Começamos há seis meses fazendo, inicialmente, um trabalho de adaptação para ela acostumar, porque existem as diferenças, as pessoas podem achar que não têm, mas têm. Começou com esse trabalho de iniciação, depois o foco do trabalho físico para melhorar o condicionamento físico dela, que a dinâmica do jogo é totalmente diferente. Intrínseco a isso estava o trabalho técnico também com os fundamentos, depois no meio do processo já trabalhando o posicionamento dentro do campo, explicando de forma tática a movimentação, posicionamento e também incluí ela no trabalho de treinamento com as goleiras, para melhorar a precisão dos passes, finalizações e cruzamentos. Cobrando muito dela para ela aguentar a pressão, sentir o treinamento como se fosse uma seletiva, um jogo, para controlar a parte psicológica para superar eventuais erros iniciais e adversidades”.

O treinador ainda frisou que, inicialmente, a proposta era que Vitória jogasse como lateral direita, mas, com a qualidade e desenvolvimento das habilidades, atua na posição de meio campo.

A SELETIVA

Na seletiva, Vitória foi acompanhada da irmã Mari Amélia do Carmo Oliveira e do cunhado Tiago Miranda de Oliveira, que sempre lhe acompanham e incentivam no esporte; bem como o treinador Norivan.

Mais de 100 atletas participaram da seletiva e Vitória foi selecionada dentre 22 garotas. Agora, ela segue para próxima etapa diretamente no clube em Ipatinga, em uma semana de treino. Ainda sem definição da Federação Mineira de Futebol (FMF), a expectativa do Ideal é disputar o Campeonato Mineiro Feminino neste segundo semestre, para conquistar uma vaga no Campeonato Brasileiro Feminino A2.

Conforme Norivan, há uma grande expectativa de que atleta faça parte do elenco profissional do Ideal, apesar da idade. “Eles estão montando para disputar o Campeonato Mineiro, estão fazendo algumas contratações, mas querem compor também com jogadoras novas pensando na base para o futuro. Para elas pegarem experiência, solidificar a equipe para o futuro ou mesmo eventuais vendas, pode estar sendo observada alguma jovem promessa e eles já estão pensando também no futuro financeiro da equipe. Eles pretendem fechar o elenco com 30 jogadoras. Muitas meninas vão ter oportunidade. Talvez não cheguem a jogar o campeonato em si mesmo, dependendo da partida, pela idade, mas, já estão fazendo parte. Mas, isso não interfere muito, se o jogador tiver potencial, bem fisicamente, psicologicamente e tecnicamente, independentemente da idade, ele vai para o jogo”.

OS DESAFIOS

Norivan acrescenta que o trabalho de personal soccer está crescendo no mercado, alcançando tanto atletas profissionais, quanto jovens que estão procurando se aprimorar. “Alguns atletas profissionais têm seu próprio preparador físico ou se for goleiro, o próprio treinador de goleiros que faz um trabalho à parte, para ele ficar cada vez mais condicionado. E com os jovens, os pais ou empresários estão procurando este tipo de profissional para desenvolver ainda mais o atleta para quando ele chegar na equipe, numa seletiva ou num jogo, estar bem preparado, tanto fisicamente quanto psicologicamente, porque o treinador está lá só por conta dele”.

Ele avalia que na região o cenário ainda cresce de forma tímida, embora tenha bastante potencial, mas nas grandes cidades este é um profissional bastante procurado. “É muito importante esse tipo de trabalho para aprimorar, dedicado, fazendo um planejamento em volta do aluno, para trabalhar as capacidades de desenvolver ou aprimorar. Com a Vitória e meus goleiros, já tenho um planejamento do ano todo, com o treinamento preparado, cada dia um objetivo diferente. E se eu ver que está alcançado o objetivo sigo o planejamento, se estiver faltando alguma coisa, retorno e faço o trabalho até desenvolver”.

Sobre as atletas na cidade, Norivan pondera que há muito talento, mas, esbarra na falta de interesse de algumas delas ou recurso financeiro dos pais. “A cidade é um polo, mas, não tem um time feminino de futebol de campo. Tem muito talento desperdiçado, se tivesse apoio e incentivo. Caratinga tem grandes empresas que podiam estar fazendo essa junção, tem os benefícios da questão de imposto; mas o foco aqui é só o futebol masculino. E alguns clubes de Caratinga olham mais para o futebol de veterano mesmo, não para a categoria de base”.

Devido à falta de incentivo local, a busca pelo sonho tem sido mais distante. “Poderia ter uma equipe, futebol feminino é muito mais fácil de lidar em questão de competição e logística, a região é grande. Elas acabam tendo que procurar outro caminho, porque aqui não tem como, se for jogar aqui tem que ser no meio dos meninos, pois não conseguem montar uma equipe”, lamenta.

Para quem desejar conhecer o trabalho que Norivan realiza na área esportiva, o contato é 33 98805-7762.

A ATLETA

Com sua primeira conquista no futebol de campo, a atleta destaca que a experiência no futsal contribuiu bastante para seu desenvolvimento profissional. “Sou muito grata por tudo que aprendi nesses últimos três anos com esse time incrível que é de Governador Valadares, uma estrutura inexplicável. Sou grata por todos os ensinamentos e conselhos da Ianne (técnica do time), pelas broncas e apoio do Munir Saygli (auxiliar técnico)”.

A atleta ainda comenta como foi a decisão de deixar as quadras para brilhar nos campos. “Quando eu decidi ir treinar campo, confesso que no começo foi um pouco complicado, tive algumas dificuldades, mas através dos treinamentos do professor Norivan, consegui ter uma boa transição da quadra para o campo. Hoje já não tenho dificuldades como antes. Graças a ele e minha força de vontade”, enfatiza.

Vitória também enaltece o trabalho que é feito por Kethleen Azevedo, que é técnica do atual Ideal feminino e ex-técnica do América Futebol Feminino.