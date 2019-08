Associação Korion de Desportos realiza “Caça ao Tesouro”

CARATINGA- No último (25), a Associação Korion de Desportos realizou o evento “Caça ao Tesouro”. Mais de 50 famílias participaram de várias dinâmicas, num momento de confraternização, sob a organização do Mestre Marcelo Cardozo. O evento aconteceu no Sítio Renascer.

Também foi realizada entrega de arrecadação da Campanha de Alimentos Solidários, promovida pelos alunos da Korion. Foram cerca de 1.400 quilos de alimentos doados ao Centro Espírita Bezerra de Menezes e aos funcionários do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, instituições escolhidas pelos parceiros CVC Escritório Caratinga e Seed Idiomas Escola de Inglês.

Agora, a Korion se prepara para os próximos eventos e mantém as atividades para o exame de faixa de seus alunos em dezembro. “Agradeço imensamente à toda equipe de apoio, Leonardo, José Júnior Damasceno, Thiago Franco, Luiz Henrique Vieira Dias, Mateus Costa Bichara, Juliana Antunes, Jenniferlaine e Jobi Ferreira Júnior, que se entregaram e muito no apoio ao evento. Sem eles, não seria possível a realização; e também às famílias participantes, pois com esta quantidade de pessoas mostra que nosso trabalho está sendo realizado com excelência”, frisa Marcelo Cardozo.