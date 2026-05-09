Mãe é isto

Elzy Russo Amorim

É nunca estar cansada

Mesmo parada

Tem muito que fazer

Acorda de madrugada

Não dorme quase nada

Se um filho adoecer

Suas refeições são na lida

Às vezes com o prato na mão

Corre pra lá e pra cá

Colocando os filhos

Sempre em primeiro lugar

Inventa o que fazer

Para atender a cada filho ou filha

E o apetite refazer

Pensa no almoço, no lanche

Guarda quitutes para a noite

Em tudo satisfazer

E o filho adormecer

Desde a ler e contar histórias

Estuda outra vez… Todo curso que já fez

Para o filho aprender

Mesmo sendo ela professora

Ele confia é na tia, o que fazer…

Curte todos os seus deveres

Isso se não os fizer

Como uma missão

Leva e busca na escola

Sem reclamação

Ser mãe é ser avó

Atreve-se a brincar de bola

Satisfazer o seu prazer

Para o carinho receber

Lembra de todos os brinquedos do seu tempo

Para com os filhos brincar

Mas eles preferem a internet, o celular

Nem dão confiança

Para o que ela quer ensinar

Participa das festas

Dos ensaios do mês de Maria

Das danças, quadrilhas, do futebol

Em tudo está

Elogiando-os dia e noite

Tirou o primeiro lugar

A mãe envaidecida…

Minha filha é uma beleza

Elogia aos quatro cantos

Em tudo ela é a primeira

Interrompe a novela

Quando na parte mais bela

O chamado de mamãe

Ao seu filho vai atender

Tem saudades do seu tempo

Dos bailes, das serenatas

De que lhe davam prazer

Mas para curtir os filhos e netos

Barulhos de guitarra e gritos

Dão-lhe prazer

Ser mãe é ser doçura

Carinho, dedicação

Filhos de barba grande

Está ela sempre atenta

Para lhe dar proteção

Bem dizem o velho ditado

Para o filho, pai é pai

Para o neto ele é palhaço

E para a mãe o que dizer?

Você é ÚNICA…

ÚNICA até MORRER.

Obrigada, minha mãe!