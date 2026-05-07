Segunda edição da Copa de Aço é neste sábado (9)

Torneio reúne academias oficiais do Galo de cinco cidades mineiras no Estádio do Carmo

CARATINGA – Jovens atletas de diversas regiões de Minas Gerais estarão em Caratinga neste sábado (9) para a disputa da segunda edição da Copa de Aço, torneio que reúne academias oficiais de futebol do Atlético Mineiro. A competição será realizada a partir das 8h, no Estádio do Carmo, conhecido tradicionalmente como Campo do Esplanada.

Participam desta edição as Academias de Futebol do Galo de Caratinga, Ipatinga, Itabira, Coronel Fabriciano e Governador Valadares.

Mais do que uma competição, a Copa de Aço possui caráter formativo e busca incentivar a prática esportiva entre crianças e adolescentes, além de promover valores como disciplina, responsabilidade, trabalho em equipe e espírito esportivo. Outro objetivo do torneio é possibilitar a observação de jovens talentos em desenvolvimento dentro da própria rede de academias do clube mineiro.

Segundo a organização, os jogos acontecem entre equipes das diferentes unidades das academias do Galo, em formato de torneio, com partidas distribuídas ao longo do dia. “A proposta é garantir participação ampla dos atletas e estimular a integração entre os projetos esportivos”.

A primeira edição da Copa de Aço foi considerada um sucesso pelos organizadores. O evento reuniu quatro academias do Galo, contou com três partidas disputadas e recebeu mais de 150 atletas. Entre os destaques apontados pela organização estiveram o nível de organização, arbitragem qualificada, ambiente seguro, distribuição de lanches para as crianças e o forte espírito de fair play entre os participantes.

Na edição anterior, a unidade de Caratinga conquistou resultados expressivos em diferentes categorias, incluindo primeiro lugar no Sub-11, além de premiações individuais para atletas de destaque.

A expectativa para este sábado é de grande movimentação no Estádio do Carmo, reunindo atletas, familiares, treinadores e amantes do futebol de base em um dia dedicado ao esporte e à formação de novos talentos.