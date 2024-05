Aparelho de ressonância suga arma de policial durante atendimento e operação é suspensa

Os atendimentos em um hospital de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, foram suspensos após um policial penal entrar armado na unidade de saúde e ter a pistola “arrancada” pela força magnética de um aparelho de ressonância. Ninguém ficou ferido e a conduta do agente, que estava de férias, será apurada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

O caso ocorreu na última terça-feira (21), mas as informações só foram repassadas pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) nesta quinta (23). O policial acompanhava uma parente durante a realização de um exame.

Conforme a Sejusp, técnicos tentam reduzir o magnetismo do aparelho para retirar a arma com segurança. O local segue isolado e sob vigilância. Não há previsão para a normalização dos atendimentos no setor. (Fonte @jornalhojeemdia )