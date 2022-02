Amistoso entre escolinhas de futebol em Vermelho Novo

VERMELHO NOVO – Na manhã do último domingo (6), foi realizado no estádio do Esporte Clube Vermelhense, na cidade de Vermelho Novo, um amistoso entre as crianças do projeto ” Escolinha de futebol do Consep” de Vermelho Novo, e as crianças do Avaí Futebol Clube do distrito de São Pedro do Avaí, em Manhuaçu.

O hino nacional foi entoado por todos os presentes, e logo em seguida foi dado início a partida. Todas as crianças integrantes do projeto participaram da partida, tendo o placar final terminado em 3 a 2 para o time de São Pedro do Avaí.

Flávio Martins, vice-presidente do Consep de Vermelho Novo e atual técnico da escolinha de futebol Sub-17, juntamente com seus auxiliares Henrique Nereu e Arthur Augusto, agradeceu a todos os responsáveis pela realização do evento. Ele disse ainda que o esporte salva vidas, tirando crianças e adolescentes das ruas com a prática de esportes. Segundo Flávio Martins, 40 crianças participam desse projeto.

Ele também agradeceu ao presidente do Avaí Futebol Clube Carlos Alberto Borges e ao técnico Jorjão pela visita, e frisou novamente a importância de tal evento na formação dessas crianças e adolescentes.