Campanha virtual apresentará serviços ofertados pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social

DA REDAÇÃO- No mês de agosto, é realizada, anualmente, a Campanha Agosto Lilás, que tem como objetivo sensibilizar a população para o fim da violência contra a mulher. Além disso, no dia 7 de agosto, são comemorados os 14 anos de vigência da Lei Maria da Penha, que surgiu com a proposta de criar mecanismos para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher.

A Secretaria de Desenvolvimento Social preparou, então, uma campanha virtual que tem como tema “Um mês, uma cor, uma luta”. A ideia é apresentar os serviços ofertados pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social para essas mulheres em situação de vulnerabilidade. Vale lembrar que existem diversos tipos de violência, que vão muito além da agressão física.

O secretário de Desenvolvimento Social Aluísio Palhares destaca que o momento é de reflexão. “É uma campanha para que possamos enaltecer o que ainda ocorre de uma maneira velada, covarde, cruel, que é a violência contra a mulher. Infelizmente é uma realidade que muitos desconhecem. Às vezes, essa mulher, por não conhecer os mecanismos que existem para protegê-la, ela fica coibida, inibida, amedrontada de buscar ajuda”.

Para isso, serão realizadas lives. A primeira delas acontecerá na sexta-feira (7), com a participação de Nayára Travassos – delegada de Polícia Civil responsável pela Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher em Caratinga; Dionatan Carlos – psicólogo do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e Lívia Soares – empresária e Mentora de Mulheres do município.

“Vamos articular e apresentar para a sociedade caratinguense toda a rede de apoio à mulher vítima de violência, seja qualquer tipo”, finaliza Aluísio.