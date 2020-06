A volta do Campeonato Carioca é um erro grave

Em meio a pandemia e as inúmeras atitudes irresponsáveis do Governo, seguimos vendo exemplos que não devem ser seguidos em diversas áreas. No futebol, que mexe com a paixão de muitos, não é diferente. No Rio de Janeiro, o campeonato estadual deve voltar nesta quinta-feira e divide opiniões quanto a decisão.

Flamengo e Bangu jogarão no Maracanã, com portões fechados, e ao lado de um hospital montado para atender pacientes que testaram positivo para o novo coronavírus. Um risco imenso para todos, e que poderia ter sido evitado. Bastava ter senso.

O Flamengo, com todo seu poder financeiro, fez todos os procedimentos possíveis para agilizar a volta aos gramados, mas não jogará sozinho nunca. Seus adversários, na maioria, não têm condições de arcar com todas as despesas que o clube teve durante essa pausa para cuidar de todos os seus funcionários.

Não sabemos como isso vai terminar, porque não tivemos o mínimo de respeito pelo próximo para tentar diminuir a proliferação do vírus. Ruas cheias, estabelecimentos com filas enormes, e pessoas completamente alheias à realidade. O cenário é assustador e lá na frente pagaremos a conta.

Matheus Soares