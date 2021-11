De alguns anos para cá, temos visto a mobilização de muitos grupos sociais que têm se organizado para reclamar seus direitos – alguns, reclamando regalias – mostrando que, aos poucos, as pessoas têm percebido a realidade do antigo ditado que diz que “a união faz a força”. As pessoas estão começando a perceber que, juntos, podem alcançar muitas coisas que, individualmente, dificilmente seriam alcançadas.

Tal ação realizada por esses grupos organizados, e sua importância, tem sido utilizada por muitas pessoas de influência, e também por políticos, partidos, e ideólogos que, para atingir seus planos e vontades, utilizam determinados grupos para influenciar grupos maiores, fazendo a cabeça de grande parte da massa.

Vivemos em um país que é regido por um sistema democrático, um sistema onde, teoricamente, o povo, a massa, as pessoas é quem têm o poder nas mãos. Mas essa “massa”, infelizmente, tem se deixado ser modelada por artífices inescrupulosos, que utilizam de todo a sorte de formas de manipulação para moldar toda a nossa sociedade da forma que lhes convém, alcançando sempre seus objetivos e ideais.

Por mais que nossa população seja um número muito maior que o número de nossos “líderes”, a grande massa vem padecendo diante de lideranças que ela mesma, em sua maioria, escolheu, e isso não é de hoje. Desde muitos anos a população brasileira vem, aos poucos, sendo explorada por uma pequena minoria que detém o poder e, mesmo inconformada com toda a situação, a população se vê incapaz de mudar todo esse sistema para que o mesmo comece a trabalhar a seu favor, e não contra ela.

O governo, e toda a liderança brasileira atual, é um grande exemplo sobre a importância da organização, sobre se ter ideais e vontades bem definidas, e de trabalhar tendo visão de futuro, de forma a concluir seus planos, estando sempre à frente de seus oponentes, mesmo que esses sejam a maioria esmagadora de uma nação, mostrando assim, que uma minoria bem organizada sempre se sobressairá sobre uma grande massa dispersa e disforme, residindo aí o princípio e o fundamento para a criação e organização dos muitos grupos sociais que vimos nascer e se desenvolver nos últimos anos.

Por não perceberem a importância da organização social, e por não terem a capacidade de trabalhar e lutar na busca de um mesmo objetivo, sendo dispersos e enfraquecida por desejos pessoais e egoístas, o povo tem se deixado levar por promessas vazias de políticos corruptos que sabem onde está o ponto fraco da sociedade atual; o conhecimento, ou melhor, a falta de conhecimento. A falta de conhecimento da grande massa brasileira tem sido por anos, o ponto fraco explorado pelos nossos governantes. O povo tem se esquecido que os governantes são eleitos para servir a sociedade.

Nos perguntamos por que a educação é tratada com tanto descaso em nosso país, mas sabemos que a resposta é simples: Um povo que não tem acesso à educação de qualidade e ao conhecimento é, inegavelmente, um povo fácil de manipular, e infelizmente, essa tem sido a nossa realidade.