Copasa realiza obra de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Caratinga

Empreendimento, que conta com um investimento da ordem de R$ 21 milhões, deverá ser concluído até setembro de 2021

CARATINGA – O Conselho de Administração da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) aprovou, em novembro de 2018, a alocação de recursos financeiros de R$ 21,27 milhões para ampliação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município de Caratinga. O empreendimento resultará no aumento de cerca de 40% da capacidade de tratamento em relação ao índice atual. Com a conclusão da obra, prevista para 2021, Caratinga terá 95% do esgoto tratado.

As obras, que terão início a partir do primeiro semestre de 2019, tão logo seja concluído o processo licitatório, contribuirão para a despoluição dos mananciais da região e para a melhoria da saúde e da qualidade de vida da população do município. Com esse sistema, todo o esgoto coletado será tratado antes de ser devolvido ao rio Caratinga, proporcionando um grande ganho ambiental e beneficiando em torno de 90 mil habitantes.

Além da ampliação e conclusão de todas as unidades da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Caratinga, com a implantação de um moderno sistema de desodorização, o empreendimento contempla a construção de 370 ligações prediais de esgoto; 3.044 metros de redes coletoras de esgoto (tubulações que recebem os esgotos gerados nas residências, estabelecimentos comerciais e industriais); 5.262 metros de interceptores de esgoto (redes que possibilitam o transporte do esgoto coletado até a ETE), 02 estações elevatórias (unidades que bombeiam o esgoto coletado para um ponto mais elevado, como a própria ETE ou outro posto de destinação final).

De acordo com o superintendente operacional do Vale do Rio Doce e Vale do Aço da Copasa, Albino Campos, o município de Caratinga irá ganhar uma série de benefícios com a ampliação do tratamento de esgoto. “Hoje, 55,7% dos esgotos gerados na cidade são devidamente tratados. Com a conclusão do sistema de esgotamento sanitário, esse número aumentará para 95%, sendo uma grande conquista para toda a população de Caratinga. A execução desta importante obra confirma o compromisso da Copasa junto ao município”, explica.

O prefeito de Caratinga, Dr. Wellington Moreira, destaca que a obra irá contribuir para o desenvolvimento da cidade. “Poucos municípios possuem 95% do esgoto tratado, e Caratinga terá essa oportunidade. A obra irá gerar emprego na cidade, por causa da contratação de mão de obra local, além da circulação de moeda, de melhoria da saúde da população e preservação do meio ambiente”, ressalta.

Mais qualidade de vida para Caratinga

O tratamento de esgoto permitirá ainda que a cidade receba o ICMS Ecológico, um meio de incentivo aos municípios para a criação de mais áreas de preservação ambiental, além de melhorar a qualidade das áreas já protegidas. Além disso, também irá contribuir para a erradicação de doenças de veiculação hídrica; o controle da proliferação de vetores; a melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano – IDH e mudanças positivas nos aspectos urbanísticos e consequentemente a valorização imobiliária da cidade.

Outro benefício gerado pela obra é o incremento da arrecadação do município, que recolherá os Impostos Sobre os Serviços (ISS) prestados pela empresa a ser contratada pela Companhia. Também serão gerados empregos diretos, além da aquisição de materiais e equipamentos e a contratação de serviços indiretos na cidade, o que gera receita e movimenta o comércio local.