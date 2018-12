Escola Prof. Jairo Grossi comemora formatura de alunos dos Cursos Técnicos de Enfermagem e Estética

CARATINGA – Há treze anos, a Escola Professor Jairo Grossi investe na educação continuada por meio da valorização de seus cursos técnicos, segmento que vem crescendo em todo o país. Obter qualificação e a chance de entrar no mercado de trabalho mais rápido são atrativos que têm transformado a vida de muitos jovens.

O sonho de concluir uma nova etapa na carreira se tornou realidade para os formandos dos cursos técnicos de Enfermagem e Estética. Vestir a beca e cumprir os ritos da cerimônia de colação de grau tiveram significados mais que especiais na noite de comemoração.

O evento aconteceu na última quarta-feira (28/11), no Centro de Convenções Dário da Anunciação Grossi, localizado na Unidade I do Centro Universitário de Caratinga (UNEC). Presidida pela diretora da Escola, professora Francisca Pires, a seção solene contou com a presença de alunos e seus familiares e foi marcada por momentos de muita emoção.

Há seis anos, a oradora da turma de Enfermagem, Janaína do Carmo Souza, perdeu o pai com diagnóstico de câncer. Durante o tratamento, ela externou seu desejo de se formar em algum curso da área de saúde para ajudar pessoas que sofriam com algum tipo de doença.

“Hoje eu sinto gratidão e a sensação de tarefa cumprida. Saber que, o que eu prometi para meu pai lá atrás, agora eu consegui cumprir, por ele. E eu quero continuar estudando”, relatou Janaina. Ela conta que estar formando é um momento único. “Às vezes as pessoas não dão tanto valor ao curso técnico em comparação a um curso superior, mas ele é tão gratificante quanto”, explica.

“O curso técnico tem a vantagem de ser de curta duração. Em 18 meses o estudante já sai qualificado para o mercado de trabalho e habilitado para exercer a função que escolheu”, explica o coordenador dos cursos técnicos, João Teixeira de Carvalho. Ele ressalta que outro diferencial é o preparo prático que os cursos oferecem.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) aponta que profissionais que fazem cursos técnicos têm um acréscimo de 18% na renda, em comparação com estudantes que fizeram apenas o Ensino Médio. Ou seja, buscar conhecimento também tem reflexos financeiros positivos.

Landislene Gomes Ferreira, diretora da Superintendência Regional de Ensino de Caratinga, esteve presente. Ela confirmou o papel da educação na formação de jovens e ressaltou a importância de investir na formação, seja em cursos técnicos ou em uma graduação.

“As portas se abrem para quem tem qualificação. Hoje se formam alunos de duas áreas que crescem no mercado, Enfermagem e Estética, e a Superintendência se orgulha de ter uma parceria com o Centro Universitário de Caratinga, avaliando os cursos e possibilitando que os jovens da cidade possam ingressar no mercado de trabalho”, comentou Landislene.

Gingriane Isabel de Sousa foi oradora da turma de Estética e abraçou a área. Ela acredita que esse é um mercado que cresce e exige qualificação constante. “Essa área não tem crise. Atualmente, tanto homens quanto mulheres buscam serviços de estética e eu pretendo investir cada vez mais na minha formação”. Gingriane já trabalha com massagem e acredita que para ser um bom profissional é necessário procurar conhecimento.