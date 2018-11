‘Buteco é Coisa Nossa’ movimenta R$ 2 milhões na economia local

Público flutuante de 15 mil pessoas na Praça da Estação e geração de 200 postos de trabalhos diretos e indiretos também fazem parte do balanço do evento

CARATINGA- Geração de 200 postos de trabalhos diretos e indiretos, 120 militares em campo durante o evento e nenhuma ocorrência policial registrada. Este são alguns dos números registrados com a realização do ‘Circuito de Bares’ e ‘Buteco é Coisa Nossa 2018’.

De acordo com os organizadores do evento, o turismólogo Ramon de Carvalho e a diretora do Departamento de Eventos, Andreia Marques de Figueiredo, a movimentação na economia local foi de aproximadamente R$ 2 milhões. Em média, foram 500 pessoas por visita nos bares e um público flutuante de 15 mil pessoas nos três dias de evento na Praça da Estação.

Para Ramon, o balanço do evento é extremamente positivo, alcançando as expectativas. “Uma semana após a finalização do evento trazemos os números positivos sobre o ‘Buteco é Coisa Nossa’. Utilizamos do recurso do ICMS Turístico que é destinado para esse tipo de ação, é um recurso carimbado, com isso conseguimos movimentar durante 30 dias cerca de R$ 2 milhões na economia local. Esta movimentação envolve desde os oito bares participantes, até os outros setores da economia da cidade, como lojas, salões de beleza, taxistas e hotéis, uma série de áreas que acabam sendo positivamente impactadas com a realização do evento. Geramos postos de trabalho envolvendo equipes de montagem, sonorização, garçons contratados, mão de obra contratada pelos bares, então o saldo é 100% positivo”.

Os resultados alcançados foram possíveis, segundo Ramon, devido ao “apoio incondicional” da Polícia Militar. “Queremos deixar aqui o agradecimento ao 62º Batalhão, que se empenhou em nos ajudar a realizar um evento ordeiro, não tivemos uma ocorrência durante os 30 dias, nem furtos, nem roubos, muito pelo contrário, tivemos belas iniciativas de pessoas que encontraram nas áreas do evento, celulares, documentos e nos procuraram para que fosse devolvido”.

Ramon acredita que o evento cumpriu seu papel de fomentar a economia local, valorizar os artistas e promover o entretenimento. “Recebemos não só pessoas da região, como de outros estados e tivemos um feedback dessas pessoas sobre a organização do evento. Trabalhamos muito para que esse evento fosse sucesso, o Departamento de Turismo, através da minha pessoa; o Departamento de Eventos, através da Andreia; e o Departamento de Cultura, através do João Batista. Foram 30 artistas de Caratinga se apresentando, valorizamos a cultura local, que era o objetivo do evento e precisa ser. Tivemos uma atração de nível regional e uma nacional, mas aí tivemos 99% dos artistas de Caratinga. Promovemos a cultura local através dos músicos e a cultura gastronômica através dos bares participantes que se empenharam muito para realizar esse evento”.

O prefeito Wellington Moreira enfatiza a importância do evento e também faz um balanço positivo dos resultados. “Ter movimentado a economia é algo de suma importância, diante do quadro financeiro caótico que os municípios passam. Caratinga não foge à regra, e durante esses 30 dias de evento usando uma verba destinada pra isso, que não pode ser utilizada em nenhuma outra área do município, propiciou benefícios de um giro de aproximadamente R$ 2 milhões no mercado local e isso é gratificante pra gente. Quando se vai para programação de eventos há de se cercar de todas as maneiras possíveis para que não aconteçam atos que contrariem o objetivo da gente. O objetivo foi alcançado de forma expressiva, demonstrou que a escolha foi correta tanto da equipe que trabalhou, abraçaram a causa juntamente com a Secretaria de Fazenda e Administração; temos a certeza absoluta que a ação foi altamente positiva e o que se esperava foi ultrapassado”.