HNSA apresenta novo diretor técnico

CARATINGA- Marcelo Cruz Neves, 48 anos, é o novo diretor técnico do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (HNSA). Marcelo é formado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e possui Residência Médica em Urologia pelo Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, onde inclusive trabalhou por 10 anos.

Com larga experiência ao longo dos 26 anos de carreira, ele chega para somar esforços no resgate do HNSA. “Sua ligação com o hospital iniciou através da igreja, entendendo que se trata de uma instituição centenária, de extrema importância regional, responsável por levar saúde a uma abrangência de mais de 200.000 habitantes”, destaca o hospital em nota.

Na função de diretor técnico, Marcelo destaca o compromisso em dar continuidade ao trabalho iniciado pelo seu antecessor, reestruturando o corpo clínico, a fim de oferecer atendimento de alta qualidade para os cidadãos, bem como garantir condições de trabalho aos profissionais médicos.

Dentre as atribuições do cargo, a Direção Técnica é responsável por prover contratações para o corpo clínico, acompanhar o cumprimento das escalas, eliminando lacunas e faltas. Ainda certificar-se da habilitação dos profissionais, sua qualificação, especialidades e assegurar condições dignas de trabalho no ambiente médico.