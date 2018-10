1ª Copa Caratinga de Taekwondo é sucesso

DA REDAÇÃO- Caratinga recebeu no último sábado (21), a 1ª Copa de Caratinga de Taekwondo. O evento realizado pela Prefeitura de Caratinga através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, no Ginásio Poliesportivo Professor Armando Alves da Silva, Bairro Limoeiro; contou com a participação de nove equipes dos municípios de Caratinga, Iapu, Governador Valadares, Muriaé, Ponte Nova, Manhuaçu e Santa Margarida, atletas de diversas faixas etárias disputando as modalidades Kyorugui e Poomsae num total de 142 atletas.

“O objetivo do evento foi fomentar a realização de eventos esportivos da modalidade dentro do município, tendo em vista a relevância da modalidade em nossa cidade, e com isso, oferecer de forma inédita, a oportunidade dos atletas participarem de uma competição com o uso de coletes eletrônicos, equipamentos utilizados nas principais competições nacionais e internacionais, tudo isso a custo zero, já que o evento foi integralmente gratuito, promovendo excelente nível técnico”, ressalta Leandro Viana, diretor municipal de Eventos Esportivos.

Este ano a Federação Mineira de Taekwondo (FTKD-MG) inaugurou sua primeira participação em eventos do município, tendo sido a responsável pela parte técnica e de arbitragem da competição. Seu presidente, Lécio Junio Martins Mizael veio para garantir a eficiência da equipe de trabalho e a qualidade técnica do evento. “É a primeira vez em 30 anos de Taekwondo e há cinco anos à frente desta Federação, que eu participo de um evento realizado por prefeitura com disponibilização de equipamentos eletrônicos comuns a eventos de grande porte e sem ônus para seus participantes”, declarou.

Todos os atletas ganharam medalhas de participação. As cinco melhores equipes foram premiadas com troféu.