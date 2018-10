Novos horizontes no atletismo Master

Experiente nas corridas de rua, Antônio Rodrigues se arrisca em novas modalidades e comemora resultados no arremesso de peso, lançamento de dardo e prova dos 5.000 metros rasos

DA REDAÇÃO- O atleta Antônio Rodrigues de Oliveira participou da Confraternização Internacional Nikkey de Atletismo Master, comemorativo aos 110 Anos da Imigração Japonesa no Brasil. O evento aconteceu na cidade de São Paulo, entre os dias 12 a 14 de outubro, na pista de atletismo do Estádio Ícaro de Castro Mello (Conjunto Desportivo Constâncio Vaz Guimarães) – Ibirapuera.

Foram três dias de competição, que contaram com a participação de cerca de 500 atletas. Antônio participou das provas de arremesso de peso 4 kg, lançamento de dardo e 5.000 metros rasos, alcançado os 5°, 4° e 1° lugares respectivamente. Ele contou com patrocínio do Bolsa Atleta da Prefeitura de Caratinga, no custeio das despesas de alojamento e alimentação.

Experiente nas corridas de rua e conhecido pelos grandes resultados, esta é a primeira vez que o caratinguense se arrisca em outras modalidades. Sem recursos suficientes para um treinamento técnico para as provas de arremesso de peso e lançamento de dardo, Antônio precisou improvisar. “Eu não tinha o local apropriado e materiais disponíveis, mas consegui me sair bem. Já a corrida, que é o meu forte, consegui o primeiro lugar com o tempo de 29 minutos. Gostei da experiência de participar de modalidades diferentes, porque ampliou os horizontes, me deu uma grande visibilidade do atletismo competitivo e mais conhecimento”.

A confraternização é uma realização da Agremiação dos Nikkeys de Atletismo de São Paulo (ANASP), com apoio da Associação Atlética Veteranos de São Paulo (AAVSP) e Associação Brasileira de Atletismo Master (ABRAM). Antônio Rodrigues elogia a estrutura do evento. “Organização, arbitragem e apoio técnico pela Federação Paulista de Atletismo e Confederação Brasileira de Atletismo. As categorias são divididas rigorosamente pela faixa etária de cinco em cinco anos, o que facilita e muito para os atletas e torna a competição mais justa”.

Agora, o atleta se prepara para o Campeonato Brasileiro de Masters, que será realizado no Estádio Olímpico de São Bernardo do Campo/SP no mês de novembro. Entusiasmado para os próximos desafios, Antônio deixa seus agradecimentos. “Ao jornal Diário de Caratinga, por acompanhar e divulgar nosso atletismo e à Secretaria de Esportes, através da presidente do Conselho Municipal de Esportes e Lazer, Juleny Leite de Mattos, que cuida com todo carinho da nossa documentação”.