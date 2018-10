Escola Estadual Juarez Canuto de Souza apresenta resultado dos Jogos Estudantis

DA REDAÇÃO- A Escola Estadual Juarez Canuto de Souza conquistou resultados positivos com o futebol e futsal nos Jogos Estudantis de Caratinga.

A preparação para a competição é desempenhada desde 2014, por Paulo Prado que atua voluntariamente e já esteve à frente de uma equipe da Escola Estadual Professor Joaquim Nunes, onde também obteve resultados expressivos com conquistas e títulos na mesma competição. “Nos últimos quatro anos tenho estado frequente no esporte da cidade, atuante nas principais competições do município no que se refere às categorias de base, sejam elas campo ou futsal. E sou representante do futebol de base e salão do Santa Cruz”.

Paulo comenta os resultados conquistados nos Jogos Estudantis 2018, com a conquista das medalhas de prata para o futsal infantil e futebol de campo infanto masculino; e bronze para o futebol de campo infantil masculino. “Com o apoio sempre empenhado da direção da Escola Estadual Juarez Canuto de Souza tivemos um trabalho abençoado com o infantil da escola sendo terceiro colocado na modalidade futebol de campo e vice campeã na modalidade futsal. O infanto da escola esteve em uma competição equilibrada, onde bateu de frente com os grandes nomes em agremiações escolares, firmando assim um trabalho exemplar com dedicação de todos, pais, atletas e em especial Poliana Guedes, Maria da consolação (diretora) e equipe de trabalho da escola que me auxiliaram”.