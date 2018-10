8ª Subseção da OAB promove entrega de carteiras para seis advogados

CARATINGA – Samuel André Carlos Franco, presidente da 8ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais (OAB/MG), realizou a entrega de carteiras a seis novos advogados, na manhã desta sexta-feira (28), nas dependências do Fórum Desembargador Faria e Sousa. Durante a solenidade, o presidente da OAB Caratinga destacou a importância da advocacia e ressaltou os desafios que os profissionais vão atravessar. “A lei é a arma do advogado e também o escudo. É ele quem luta pela aplicação das leis e pela defesa de direitos. Contudo, o advogado não pode dar nenhum passo sem pensar, lembrando a todo momento do compromisso de observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais.”, frisou o presidente.

O presidente destacou, também, o suporte que a entidade oferece aos novos inscritos e falou sobre o sonho da OAB Caratinga em construir uma sede própria.

A cerimônia contou com a presença do ex-presidente da Subseção de Caratinga e defensor público aposentado, Marcus Vinicius Arreguy Silva, além de familiares e amigos dos novos advogados.

Prestaram compromisso e receberam a carteira de advogado:

Annaluiza de Oliveira Silva;

Clausiano Peixoto Lourenço;

Doriane de Carvalho Martins;

Kátia Jaqueline Pradino Arantes;

Larissa Câmara Arreguy,

Lorena da Silva Campos.