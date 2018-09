Evento proporcionou momentos de lazer e interação entre alunos, pais, professores e direção da escola

CARATINGA – Aconteceu na manhã do último sábado (22), o primeiro Passeio Ciclístico do Colégio Caratinga. Alunos, pais, professores e direção da escola se concentraram na Praça da Estação para dar início ao passeio sentido a avenida Dário Grossi.

O intuito da realização do passeio foi proporcionar um momento de interação e lazer entre alunos, professores e famílias, incentivo a prática esportiva, além de promover o uso da bicicleta de forma saudável e sustentável de locomoção.

Segundo a coordenadora pedagógica do Colégio, Joelma, “o projeto “Passeio Ciclístico do Colégio Caratinga” surgiu da necessidade vista por professores, diretor e coordenadora de proporcionar um momento de interação e lazer entre alunos, professores e famílias”.

Para preparar fisicamente os participantes, esteve presente a professora de Educação Física, do Colégio Caratinga, Érika Freitas, que orientou a importância dos alongamentos antes e depois dos exercícios, e como devem ser feitos.

José Geraldo Lopes, diretor do Colégio Caratinga, da Rede de Ensino Doctum, destacou que a intenção do passeio é promover o esporte proporcionando saúde, e ao mesmo tempo proporcionando a integração entre as famílias.

Os ciclistas passaram pelas avenidas Dário Grossi e Armando Alves da Silva, muitos participantes também fizeram o trajeto a pé, realizando uma caminhada matinal. O ciclismo é visto pela direção do colégio Caratinga como um esporte saudável e muito praticado por crianças, jovens e adultos. “Considerado por médicos e entidades de saúde, uma atividade ideal para o desenvolvimento do sistema de energia aeróbico e anaeróbico, favorecendo a saúde de quem a pratica”.

A aluna Maria Fernanda Miranda Rocha gostou muito de participar do projeto e disse: “eu acho muito bom, pois é um projeto da escola, que está juntando todo mundo, e é bacana o incentivo ao esporte para os adolescentes, que muitas vezes, ficam muito dentro de casa”.

Ao final do passeio, os participantes contaram com a presença dos alunos e professores do curso de técnico em Enfermagem, que realizaram testes de glicemia, aferição de pressão, entre outras orientações.

Joelma destacou que essa foi mais uma atração para os alunos para a prática esportiva, uma iniciativa de incentivo ao transporte alternativo ecologicamente correto e mais saudável. “Cabendo a escola, mostrar conceitos, valores e atitudes que conscientizem nosso papel na sociedade. Pretendemos dar continuidade a este projeto buscando cada vez mais a integração entre as famílias e a escola”.