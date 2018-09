Estudantes dão asas à imaginação em Mostra Cultural

Temas sobre o futuro do planeta enriquecem o processo de ensino-aprendizagem

CARATINGA – O sábado à tarde de várias famílias da cidade teve sabor de criatividade. Alunos da Escola Professor Jairo Grossi apresentaram uma Mostra Cultural com assuntos relacionados aos desafios da humanidade. Incentivar o pensamento crítico nas crianças também é dever das escolas e é possível trabalhar a preocupação com o planeta desde as séries iniciais. Preservação da água, as moradias e a questão do déficit habitacional, animais em extinção, resgate dos contos de fadas e bullying foram os temas abordados com alunos de seis a onze anos. As crianças desenvolveram trabalhos variados, dando asas à imaginação na hora da apresentá-los.

“Eles são muito capazes, muito inteligentes e hoje as crianças têm muito acesso à internet, à leitura de livros, que enriquecem o aprendizado”, comenta a supervisora pedagógica, Angélica Nunes Cota. “Buscamos linguagem e abordagem apropriadas para cada idade letiva. Quando falo, por exemplo, sobre água com uma criança do 1º ano, que tem por volta de seis anos, começo de uma maneira mais lúdica, por meio de brincadeiras, de desenhos, explorando imagens, até chegar à formação do conhecimento dela de acordo com a maturidade de cada uma”, explica.

A professora Edna Braz trabalhou práticas com os alunos do 3º ano sobre animais em extinção e a importância da preservação das florestas. “Sabemos que no futuro elas serão os adultos da humanidade e quando se trabalha esse tipo de temática, sensibilizamos a criança para esse e outros problemas que são tão sérios quanto”, ela argumenta, descrevendo que “a partir do momento que os alunos se apropriam de assuntos como o tráfico de animais e a caça predatória, podem ajudar a combatê-los”.

Quem participou do evento observou que os estudantes curtiram desenvolver e apresentar cada um dos trabalhos. Os pais vibraram com os resultados: “Achei fantástica a abordagem da Mostra. As turmas participaram ativamente e a cada dia que chegavam da escola, era uma informação nova que cada criança trazia consigo. Aprenderam sobre a extinção de animais, sobre a importância das reservas ambientais, reciclagem de lixo, temas importantes que a escola propõe, colocando nossos filhos no caminho certo para respeitar o ser humano, respeitar os animais, enfim, o respeito a todos de forma igual”, diz Cynthia de Barros, que relata com entusiasmo o envolvimento dos filhos com o evento.

A aluna Cássia Grossi, do 4º ano, fez parte da turma que resgatou os contos de fadas. Para chamar mais atenção durante a apresentação, ela se fantasiou de fada madrinha da história de “Cinderela”, uma das tramas mais populares entre as crianças. “O personagem que estou representando significa que, com um pouquinho de magia e sonhos, podemos conquistar tudo na vida”.