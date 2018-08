Com baixa cobertura, Caratinga terá Dia D de vacinação amanhã

Foram vacinados 68% do público-alvo frente a uma meta de 95%

CARATINGA- Devido à baixa cobertura vacinal, a Prefeitura de Caratinga, através da Secretaria Municipal de Saúde, em caráter extraordinário, realizará amanhã o segundo Dia D de vacinação contra Sarampo e Poliomielite.

A orientação foi passada pela Organização Mundial de Saúde. A cobertura nacional atingiu até o momento 78% do público alvo. O percentual é o mesmo no estado de Minas Gerais. Já na cidade de Caratinga, o número é de 68%, sendo que apenas 3.220 crianças, das 4.708 estimadas, foram vacinadas.

Amanhã, nove postos oferecerão a vacina de 8h às 17h: Unidade V; postos dos bairros Santa Cruz, Anápolis, Esperança II, Santo Antônio, Santa Zita, Vale do Sol, das Graças e Limoeiro.

De acordo com o coordenador de imunização, Bruno Albano, os índices da cobertura vacinal no município estão abaixo da expectativa. “Até o momento nós atingimos 68% da cobertura, mas isso ainda é preocupante, uma vez que a campanha encerra no dia 31 de agosto e tendo em vista que nossa meta é vacinar 95% do público alvo”.

O coordenador ressalta ainda a importância dos pais procurarem a unidade mais próxima para vacinar as crianças.