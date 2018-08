QUAL TIPO DE PESSOA VOCÊ É?

Se a sua rotina diária tivesse um nome, como ela se chamaria: estresse, ansiedade, depressão ou sucesso? Qual destes nomes se encaixa mais na rotina que você leva?

Como assim?

Existem quatro modelos de pessoas, e apenas uma delas tem inteligência emocional suficiente pra mover o seu foco pra onde é necessário e no momento certo. Essa pessoa tem sucesso, já as outras se esforçam todos os dias e não sabem por que não saem do lugar.

Que tal tirar um tempo para identificar quem é você dessas quatro pessoas?

1 – DEPRESSIVA

Este primeiro tipo de pessoa pode agir de duas formas: a 1ª é aquela que vive focando no passado, 80% do seu dia é dedicado ao passado, a lamentar sobre o que aconteceu, sobre o que não deu certo, falar das dificuldades e tristezas que viveu, portanto em todas as conversar com amigos, colegas de trabalho e família ela escolhe reclamar. Ou pode também ser a pessoa que foca 45% das suas falas, pensamentos e sentimentos no passado e 45% no futuro, portanto ela vive lembrando de acontecimentos ruins pra se lamentar, e quando se planeja pra melhorar, só fala sobre os desafios que vai ter e tudo que poder ocorrer de ruim, ela tem medo de não conseguir, e paralisa!

Essas duas formas de agir, faz com que se esqueçam do presente, do que pode ser feito pra melhorar, do HOJE, do verdadeiro PRESENTE da vida.

A simples escolha (consciente ou inconsciente) de focar naquilo que não lhe faz bem, leva essa pessoa a depressão.

2- ANSIOSA

Já esta vive 60% do seu dia no futuro criando metas, planejando, se preocupando além do necessário, 30% no passado, e somente 10% no presente.

E por não AGIR, ela se sente cada vez mais ansiosa, se cobra ainda mais, age menos, e vive esse ciclo vicioso até que passe por alguma crise.

3 – ESTRESSADA

Esta age! E como age! Ela faz tudo e o tempo todo, resolve as pendências do trabalho, da casa, dos filhos, dos pais, dos amigos… Foco total no presente! Tão focada no presente que se esquece da própria vida, das pessoas importantes pra ele, e do que acontecerá no futuro se continuar assim. Esquece de olhar todos os aprendizados que já teve no passado para melhorar suas ações, e continua “quebrando a cabeça” com coisas que já poderiam ter sido resolvidas se ele simplesmente agisse um pouco menos e pensasse antes.

4- SUCESSO

De nada adianta agir todos os dias sem se planejar, ter metas claras e objetivos específicos, portanto esse modelo de sucesso foca 30% no futuro, traçando objetivos fazendo um planejamento, sonhando e mentalizando quem ele vai ser. Somente 10% de sua atenção fica no passado, trazendo tudo que foi feito de bom e aquilo que também não funcionou, porém ele não se lamenta, apenas analisa o erro muda! E todo esse aprendizado ele deposita nos 60% de foco no presente.

Ações inteligentes e diárias! Este é um modelo de sucesso!

E aí, quem é você nesses quatro tipos de pessoas?