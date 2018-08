Foragido da justiça é preso em Cordeiro de Minas

CARATINGA – Aldair Soares de Oliveira, 54 anos, o “Motorzinho”, foi preso na noite desta sexta-feira (24) pela Polícia Militar nas proximidades da Lagoa do Piau, em Cordeiro de Minas, zona rural de Caratinga.

Os militares realizavam operação de combate à criminalidade em Revés do Belém, distrito de Bom Jesus do Galho, quando souberam que havia um mandado de prisão em aberto contra “Motorzinho” e que ele estaria em um terreno na Lagoa do Piau. Segundo cabo Rafael, há cerca de um mês, a PM esteve no mesmo local e encontrou dois veículos furtados na propriedade de Aldair. A operação resultou ainda na apreensão de um aparelho de DVD automotivo, um celular, uma quantia de R$ 27, 2 dólares, além de uma bicicleta e um recibo de compra e venda de veículo em nome de terceiros.

“Motorzinho”, que já possui vários registros policiais, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Caratinga.