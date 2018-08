Dia “D” de vacinação em Piedade de Caratinga

PIEDADE DE CARATINGA – O Governo Municipal de Piedade de Caratinga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde realizou no sábado (18), o Dia D da campanha de vacinação contra a Pólio e o Sarampo. A mobilização aconteceu das 8h às 16h nas unidades básicas de saúde. Vale destacar que a população alvo desta ação é composta de crianças de um ano até quatro anos, 11 meses e 29 dias.

A campanha vai até o dia 31 de agosto em todo o país, as crianças devem ser levadas a uma unidade de saúde, mesmo as que já tenham sido vacinadas anteriormente. É fundamental que os pais apresentem o cartão de vacina para que o histórico de vacinação da criança seja verificado. Em Piedade de Caratinga, além da programação especial para o Dia D, no último sábado, as vacinas estão disponíveis de segunda à sexta-feira, em horário comercial, em todas as unidades de saúde. “Fazer a cobertura vacinal em toda a cidade é a garantia que a doença não vai aparecer. É de suma importância que os pais ou responsáveis levem as crianças aos postos de saúde. Do mesmo modo que manter as demais vacinas em dia”, disse o prefeito, Edinilson Lopes.

Durante o evento as crianças e as famílias presentes além de se vacinarem, se informarem, atualizarem seu cartão de vacina, também tiveram um dia recheado de festividades. Brincadeiras e brinquedos como cama elástica, pula-pula, piscina de bolinhas, algodão doce, pipoca, balas e guloseimas e inclusive um passeio pelas ruas da cidade na “Carreta da Alegria”, o conhecido trenzinho da alegria, com personagens infantis. “Disponibilizar brinquedos, guloseimas, informação e carinho, sem perder o real foco que é a vacinação, são sem dúvida alguma, motivações a mais para que tanto as crianças ou seus pais não transformem a vacinação em uma mera obrigação e sim um dia de muita satisfação e para ser lembrado. Isso com certeza se mantendo, trará muito mais êxito nas futuras campanhas de vacinação que o nosso governo ainda fará nos próximos dois anos e meio, já que criará uma expectativa não só por vacinar, mas também por mais um dia de recriação e alegria, voltado para todas as famílias pietatianas”, finaliza o prefeito, Edinilson Lopes.

SARAMPO

A doença infecciosa aguda, de natureza viral, grave, é transmitida pela fala, tosse e o espirro, e extremamente contagiosa, mas pode ser prevenida pela vacina. Pode ser contraída por pessoas de qualquer idade. As complicações infecciosas contribuem para a gravidade do quadro, particularmente em crianças desnutridas e menores de um ano.

PÓLIO

Causada por um vírus que vive no intestino, o poliovírus, a poliomielite geralmente atinge crianças com menos de quatro anos de idade, mas também pode contaminar adultos. A maior parte das infecções apresenta poucos sintomas, e há semelhanças com infecções respiratórias – como febre e dor de garganta – e gastrointestinais – como náusea, vômito e prisão de ventre.

Cerca de 1% dos infectados pelo vírus desenvolve a forma paralítica da doença, que pode causar sequelas permanentes, insuficiência respiratória e, em alguns casos, levar à morte.

PREVENÇÃO

O secretário de Saúde, Ageu Quintanilha, reforça que a vacinação contra o sarampo é a única maneira de prevenir a doença. Quem não pôde estar presente ou levar seus filhos nesta data ainda pode procurar qualquer uma das UBS do município até o dia 31/08 para se vacinarem.

Assessoria de Comunicação