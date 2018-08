Atletas de jiu-jitsu participam de evento com mestre João Andrade

CARATINGA – O jiu-jitsu brasileiro, ou brazilian jiu-jitsu ou BJJ (grafado também como jujitsu ou jujutsu), como é conhecido no exterior, é uma arte marcial de raiz japonesa que se utiliza essencialmente de golpes de alavancas, torções e pressões para levar um oponente ao chão e dominá-lo. Literalmente, jū em japonês significa “suavidade”, “brandura”, e jutsu, “arte”, “técnica”. Daí seu sinônimo literal, “arte suave”.

No último final de semana, mestre João Andrade, 59 anos, da cidade de Caeté (MG), esteve na academia Esporte Fitness, no bairro Rodoviários, onde ministrou uma palestra aos atletas de Caratinga e alunos do projeto social em Piedade de Caratinga. João Andrade é oitavo grau de jiu-jitsu e sétimo Dan de taekwondo, faixa rajada vermelho e branco, se dedicando ao esporte há 50 anos.

Eduardo Cindra, professor, dono da academia e também responsável pela Andrade Team Caratinga, disse que as crianças do projeto social, que é desenvolvido em parceria com a prefeitura de Piedade, receberam o primeiro grau na faixa com o mestre responsável por toda equipe.

João Andrade explicou que seu objetivo maior foi trazer nova graduação aos alunos do professor Eduardo Cindra e conhecer as crianças do projeto de Piedade de Caratinga. “Trouxe um ‘aulão’ para passar algumas posições e fazer correções, mostrar algumas técnicas. Foi uma oportunidade também de contar um pouco da minha história e mostrar para que o jiu-jitsu pode ser praticado como arte marcial, como qualidade de vida, como defesa pessoal, e profissionalmente se a pessoa quiser ser tornar um grande profissional ou empreendedor”.

O mestre trabalha em 20 cidades da região e tem também o jiu-jitsu interacional nos Estados Unidos, Europa e Emirados Árabes Unidos.

João Andrade destacou que o jiu-jitsu trabalha valores como conduta, comportamento, hierarquia, disciplina e respeito. “Através do jiu-jitsu podemos ter menos pessoas envolvidas em coisas erradas e o projeto em Piedade mostra que se essas crianças quiserem, podem ter uma vida de sucesso, o esporte é para todos, fico feliz de poder contribuir. Minha proposta é trazer minha experiência, são 50 anos de jiu-jitsu, além de fazer minha família feliz, posso ajudar na felicidade dos outros, pois somos multiplicadores de uma proposta boa”, encerrou o mestre João Andrade.