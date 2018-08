Número de pedidos de registro de candidatura em Minas é o maior da história em eleições gerais

O prazo para pedido terminou nesta quarta e os processos devem ser julgados até 17 de setembro

DA REDAÇÃO – O TRE-MG recebeu, até esta quarta-feira (15), 2.217 pedidos de registro de candidatura, incluindo os pretendentes a vice-governador e suplentes de senador – dois para cada titular. O número recebido é o maior da história em eleições gerais. Em 2014, foram 1.943, e em 2010, 1.790 candidaturas.

Foram apresentados nove pedidos de registro de candidaturas para governador. Cinco deles foram de partidos que concorrerão isoladamente e quatro de coligações.

Os pedidos de registro incluem as certidões cíveis e criminais dos candidatos e as declarações de bens, que estarão disponíveis na internet, para consulta pelo público em geral, no decorrer da próxima sexta-feira (17). No caso dos candidatos a governador, também poderão ser visualizadas as propostas de governo de cada concorrente. Os candidatos que apresentaram o pedido de registro antes do prazo final já podem ser consultados no sistema DivulgaCandContas.

Confira a tabela, correspondente à situação no dia 15 de agosto, pois ainda são possíveis, até 20 dias antes da eleição (17 de setembro), substituição dos candidatos por renúncia ou indeferimento e, ainda, a complementação das vagas remanescentes das eleições proporcionais (deputados).

CANDIDATOS E CHAPAS PARA O GOVERNO DO ESTADO GOVERNADOR VICE NÚMERO PARTIDO/ COLIGAÇÃO NOME DA COLIGAÇÃO Alexandre Flash (PCO) Sebastião Pessoa (PCO) 29 PCO Antonio Anastasia (PSDB) Marcos Montes (PSD) 45 PSDB/PSD/DEM/PP/PATRI/ SOLIDARIEDADE/PMN/PSC/PPS/ PTB/PTC/PMB Reconstruir Minas Claudiney Alves (AVANTE) Leandro Gusmão (AVANTE) 70 AVANTE Dirlene Marques (PSOL) Sara Azevedo (PSOL) 50 PSOL/PCB Frente Minas Socialista Fernando Pimentel (PT) Jô Moraes (PCdoB) 13 PT/PCdoB/DC/PR/ PSB Do Lado do Povo João Mares Guia (REDE) Abraão Gracco (REDE) 18 REDE Jordano dos Santos (PSTU) Victória Mello (PSTU) 165 PSTU Márcio Lacerda (PSB) Adalclever Lopes (MDB) 40 PSB/ MDB/ PDT/ PODE/PRB/PV/ PROS #Minas Tem Jeito Romeu Zema (NOVO) Paulo Brant (NOVO) 30 NOVO

Para o cargo de senador, foram apresentados quinze pedidos de registro de candidatura, cada um com os seus dois respectivos suplentes. Neste ano, serão disputadas duas vagas para o Senado. Confira o quadro apresentado pelos partidos até o dia 15 de agosto:

SENADOR NÚMERO PARTIDO/ COLIGAÇÃO NOME DA COLIGAÇÃO Ana Paula Alves (PCO) 290 PCO Alcindor Ribeiro (PPL) 544 PPL Carlos Eduardo Menezes (REDE) 180 REDE Carlos Viana (PHS) 310 PHS Dilma Rousseff (PT) 133 PT/PSB/DC/PR/ PSB Do Lado do Povo Dinis Pinheiro (SOLIDARIEDADE) 7770 PSDB/PSD/DEM/PP/PATRI/ SOLIDARIEDADE/PMN/PSC/PPS/ PTB/PTC/PMB Reconstruir Minas Duda Salabert (PSOL) 500 PSOL/PCB Frente Minas Socialista Edson André (AVANTE) 700 AVANTE Élio Lacerda (PPL) 544 PPL Jaime Martins (PROS) 900 PSB/ MDB/ PDT/ PODE/PRB/PV/ PROS #Minas Tem Jeito Jorge Luna (PT) 139 PT/PCdoB/DC/PR/ PSB Do Lado do Povo Rodrigo Pacheco (DEM) 250 PSDB/PSD/DEM/PP/PATRI/ SOLIDARIEDADE/PMN/PSC/PPS/ PTB/PTC/PMB Reconstruir Minas Rodrigo Paiva (NOVO) 300 NOVO Túlio César Lopes (PCB) 210 PSOL/PCB Frente Minas Socialista Vanessa Portugal Barbosa (PSTU) 161 PSTU

Os editais dos pedidos de registro que foram neste dia 15 serão publicados no Diário da Justiça Eletrônico no dia 17 de agosto e, a partir daí, serão contados os cinco dias de prazo para apresentação de impugnações pelo Ministério Público, partidos/coligações ou candidatos.

ELEIÇÃO PROPORCIONAL

No fechamento do registro de candidatura foram apresentados 1.305 pedidos para o cargo de deputado estadual e 849 para deputado federal. Concorrem nas eleições para estadual 19 chapas e para federal 16.0