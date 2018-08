Equipe Hélio Ferreira conquista 10 medalhas em corrida de Ipatinga

Grupo fala sobre os benefícios da prática de esportes

CARATINGA– As corridas de rua têm ganhado constantemente novos adeptos. Pela saúde e até mesmo para relaxar, muitas pessoas têm procurado as praças e avenidas para se exercitar. Em Caratinga não é diferente e as equipes de corrida vêm crescendo ao longo dos anos.

É o caso da Equipe Hélio Ferreira, que vem se destacando levando grande número de atletas para competições pelo País. O grupo leva o nome do personal trainer que atua na preparação dos 25 integrantes. A última competição trouxe um resultado empolgante: dos 14 competidores, 10 conquistaram medalhas na etapa do Circuito Unimed, realizada no dia 12 de agosto, em Ipatinga.

De acordo com Hélio Ferreira, a equipe surgiu há três anos, a partir do entusiasmo de seus próprios alunos, que decidiram treinar para aquela edição do Circuito das Palmeiras, em Caratinga. “A ideia foi boa, foram aparecendo mais pessoas querendo treinar e a coisa foi tomando forma. Participamos das corridas principais do ano, fazemos o calendário, somos um grupo que foca no alto rendimento, se pegamos, por exemplo, uma corrida de 5 km ou 10 km, vamos fazer um trabalho específico para ela. O pessoal faz academia, o trabalho de fortalecimento que é essencial e fazemos os treinos específicos de corrida. Eles se dedicam muito. É sempre uma emoção muito boa, temos atletas de nível forte, temos conseguido bons resultados, representado bem o nome de Caratinga, tem sido uma experiência muito boa”.

O grupo é formado por famílias e a idade dos participantes varia entre 14 até 48 anos. Segundo Hélio, o entrosamento do grupo promove a troca de experiência entre os atletas e é um diferencial. “O Circuito Unimed é uma corrida muito tradicional no Vale do Aço, nos preparamos com antecedência para essa competição. Agora a preparação é para o Circuito das Palmeiras de Caratinga, em setembro”.

Para quem deseja entrar no mundo das corridas, o personal trainer deixa suas recomendações. “O ideal para quem nunca fez atividade física, nunca praticou corrida, primeira coisa é procurar um médico para avaliar principalmente a questão cardiológica. E é começar no básico, passo a passo, por uma caminhada e estou aqui para instruir, fazer esse acompanhamento com a galera iniciante também. A corrida é um esporte de baixo custo. A pessoa precisa de um tênis legal para correr, uma bermuda ou short confortável, procurar uma orientação e vir para a avenida. Todo mundo pode fazer, desde que esteja saudável”.

Bruna Gomes pratica corrida há pouco mais de um ano e corre pela Equipe Hélio Ferreira há cinco meses. Ela fala sobre as vantagens de se exercitar. “A corrida é algo muito bom, que faz muito bem. É bom para a saúde e traz muitos benefícios para nós. É algo muito gratificante, só quem está lá e sente a emoção sabe falar, mas temos que ir com a cabeça firme que pode ganhar ou perder. Quem não participa, convido, pois é muito bom praticar esporte”.

Robson Sales tem 47 anos. Há quatro anos decidiu se aventurar nas corridas de rua. Ele garante que a idade não é um empecilho para quem tem determinação. “É muito bom, treino cada vez mais. Agora vou para o meu terceiro ano do Circuito das Palmeiras, é uma competição que envolve toda região e ainda fazemos novas amizades. Vem para a avenida, não tem idade para isso, vocês vão gostar de mais”.

Renato Rogério de Carvalho, participada das competições em família, com a esposa e o filho. No Circuito Unimed, todos medalharam. “Na verdade foram eles que me trouxeram para cá e eu gostei. Está sendo um aprendizado muito grande”.