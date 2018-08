Moto usada em roubos é recuperada no centro

CARATINGA – A Polícia Militar recuperou na madrugada de ontem, a moto Honda, placa HDS 5998. O veículo foi encontrado na praça Cesário Alvim, centro. Segundo a PM, a motocicleta tem característica semelhante ao veículo utilizado em roubos na cidade.

OS ROUBOS

Este veículo tinha sido furtado na noite da segunda-feira, dia 23 de julho, quando o seu proprietário o deixou estacionado na rua Coronel Pedro Martins, centro. Logo após o furto dessa motocicleta, uma série de roubos foi registrada em Caratinga e este veículo foi apontando pelas vítimas como o que estava sendo usado pelos autores.

O primeiro deles foi registrado ainda na segunda-feira (23). Por volta das 21h20, dois jovens foram roubados no Morro do Escorpião. Os autores levaram um IPhone, 27 reais e um pacote de biscoito. Logo em seguida, dois roubos ocorreram na rua do Seminário, no bairro Zacarias. As vítimas foram uma mulher e dois rapazes. Em ambos casos os autores roubaram os celulares.

Já na terça-feira (4), quatro adolescentes, que estavam sentados em uma calçada, na rua Jequitibá, no bairro Floresta, foram os alvos. Os bandidos chegaram na moto, o marginal que estava na garupa sacou uma arma e anunciou o assalto, tomando os celulares.

Em todos esses registros, as características dos autores e da moto coincidem.