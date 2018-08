26° aniversário de Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Nos dias 27 e 28 de julho, milhares de pessoas prestigiaram a Festa em comemoração ao 26º aniversário de Santa Bárbara do Leste. Na primeira noite, a população curtiu dois shows. O primeiro foi ao som da dupla sertaneja Leandro e Rodrigo Maia e o show foi com o show do cantor Adair Cardoso. E no sábado (28), a Festa contou com atrações especiais que encantaram o público.

Concurso Garota da Cidade

Pelo segundo ano consecutivo, a Prefeitura de Santa Bárbara, através da Secretaria de Educação, Esporte, Cultura e Lazer e com o apoio de comerciantes do município e da região, realizou o Concurso Garota da Cidade. Esse ano, sete lindas jovens desfilaram, representando a beleza e a simpatia de todas as mulheres santa-barbarenses. Todas as participantes receberam presentes e são consideradas vencedoras, porém, de acordo com avaliação dos jurados, Caroline Oliveira foi eleita a Garota da Cidade 2018. A jovem Larissa Rodrigues ficou com o 2º lugar e recebeu o título de Miss Simpatia.

Para a prefeita Wilma Pereira, o desfile representa uma forma de resgatar a cultura do município e de valorizar o sonho das jovens do município.

Além do desfile, houve também show com os Talentos da Terra. Cantores de Santa Bárbara do Leste se apresentaram e encantaram o público. E para encerrar a noite, a dupla Renan e Rafael realizou um mega show, que agitou o público presente.

A prefeita Wilma Pereira agradeceu a todas pela presença e parabenizou Santa Bárbara do Leste pelos seus 26 anos de emancipação política.

===

POR QUE COMEMORAR? Porque Santa Bárbara do Leste está em constante desenvolvimento…

Fazer Festa é muito bom e quando a comemoração é aliada a grandes conquistas, é melhor ainda!

Na manhã do último sábado (28 de julho), o Governo Municipal promoveu a entrega oficial de sete novos veículos, que trarão benefícios diretamente para a população do município. São eles:

– Três Toyotas Ethyos destinados à Saúde

– Uma Minivan Spin também destinada à Saúde

-Um caminhão Compactador de Lixo

-Um Trator Agrícola, com grade aradora, que será disponibilizado para os agricultores mediante agendamento na Secretaria de Agricultura

-Um Ônibus Escolar (desde 2017 já são 4 ônibus novos adquiridos).

De acordo com a prefeita Wilma Pereira, todos os esforços do Governo estão sendo empenhados para que o município se desenvolva cada vez mais. A prefeita ressaltou que, aos poucos, a frota de veículos da Prefeitura está sendo substituída gradativamente, com o objetivo de garantir mais conforto e segurança à população.

Assessoria de Imprensa Prefeitura de Santa Bárbara do Leste