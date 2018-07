Caratinguense é campeão no Espírito Santo

O jovem Henrique já vem ocupando seu espaço no atletismo e mostrando que tem futuro promissor

CARATINGA- O atleta é jovem, tem apenas 15 anos. Mas, já vem ocupando seu espaço no atletismo e mostrando que tem futuro promissor. Fábio Henrique dos Santos Silva pratica a modalidade esportiva há dois anos e já participou de 13 competições, levando para casa 12 troféus.

Apesar da pouca idade, o garoto é disciplinado. Mantém uma rotina de treinamentos intensa, colocando-o no mesmo patamar que atletas que têm mais condições, por serem patrocinados por grandes clubes. “Eu treino academia todos os dias da semana. Dias de terça-feira treino distância, se eu for correr 10 km, treino 15 km. Dia de quinta, se eu for correr 10 km, treino 5 km forte. Dias de sábado já treino mais o circuito que eu for fazer. Na terça e sábado treino com a Body Sport e na quinta treino por conta própria”.

O último resultado alcançado por ‘Henrique’, como ele é conhecido, foi na 4ª edição da Corrida da Laranja, em Jerônimo Monteiro, Espírito Santo. Foi campeão pela categoria sub-20 masculino, completou o percurso de 12 km, com o tempo de 47 minutos e nove segundos.

Seguindo os passos da mãe, que também praticava atletismo, ele segue em busca de representar Caratinga, mas ressalta as dificuldades enfrentadas. “Não faço mais corridas, devido ao custo. Tenho o apoio da minha equipe Body Sport, que é fundamental, ajuda muito, mas são muitas despesas, principalmente com hotel e alimentação, que na beira da estrada é muito caro”.

Henrique já tem à vista algumas competições, como a etapa Ipatinga do Circuito Unimed Vale do Aço de Corrida de Rua, que acontecerá no dia 4 de agosto e o Circuito das Palmeiras Night Run, que será realizado no dia 1° de setembro em Caratinga; em ambas ele foi medalhista. Mas, há um desafio ainda maior, a Meia Maratona de Florianópolis, prevista para junho de 2019. Para isso, conta com apoios importantes e deixa seus agradecimentos. “Agradeço ao meu treinador Fúlvio, a Débora, Éder, Márcia e Rodrigo Breder; também às demais pessoas da minha equipe Body Sport”, finaliza.