Inteligência Emocional – Porque é tão importante?

Segundo Daniel Goleman, Inteligência Emocional é a capacidade de lidar consigo mesmo e com os outros. É a inteligência necessária para o convívio da melhor forma na empresa, para todo e qualquer tipo de liderança, para um relacionamento saudável… E por falar em saudável, é através da inteligência emocional que é possível controlar as compulsões alimentares quando as coisas não vão muito bem.

Em outras palavras, é você ter a capacidade de gerenciar suas emoções em toda e qualquer situação que te ocorrer, é ver tudo o que acontece fora e não deixar com que nada disso te afete por dentro.

É sorrir apesar do acontecimento triste;

É olhar para a solução quando houverem problemas;

E se não for possível encontrar solução, a vida segue da mesma forma… Leve!

Como seria sua vida, se o que acontece no trabalho não interferisse no seu humor e em suas atitudes?

E se você não levasse tudo isso para seu lar, seus filhos e companheiro(a)?

E se a pessoa que divide o lar com você chegasse em casa estressado e querendo brigar, e você soubesse separar as situações e não entrar em toda confusão? Já pensou como seria o restante do dia e da semana se isso ocorresse?

Aquela ansiedade que tanto te atrapalha poderia ser controlada se você desenvolvesse uma inteligência emocional?

Já pensou quão cor-de-rosa seria a vida assim?

E sim, é possível e mais fácil que imagina! Sua vida só será uma luta diária, se assim você acreditar. É possível ter uma vida leve, plena, feliz e com paz de espírito! Com problemas sim, mas sabendo lidar com todos eles! Tendo inteligência emocional em todo momento.

Que tal dar o primeiro passo e começar a ter esse estilo de vida?

Você MERECE!