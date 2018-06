A Síndrome de Alice

“O senhor poderia me dizer, por favor, qual o caminho que devo tomar para sair daqui?

Isso depende muito de para onde você quer ir, respondeu o Gato.

Não me importo muito para onde, retrucou Alice.

Então não importa o caminho que você escolha”, disse o Gato.”

(Alice no País das Maravilhas, Lewis Carroll)

Quando se trata de guiar a nação, já faz alguns anos que o governo brasileiro demonstra que não sabe mais por qual caminho seguir. Claramente nosso governo tem demonstrado que perdeu as rédeas da nação, tem se demonstrado incapaz de governar e guiar qualquer pessoa que seja e, de tempos em tempos a situação tem chegado a pontos críticos, e sua incapacidade é escancarada para que todo o país, e o mundo, possam ver.

Mais uma vez, chegamos em uma situação onde o governo se vê encurralado e pressionado pelo povo que luta e clama por seus direitos, cansado de ser extorquido, cansado de ser estrangulado com impostos e injustiças causados pela corrupção e pela incompetência administrativa.

Claramente, nossos governantes não sabem que caminho seguir. Mas, e a população brasileira? Será que ela sabe que passos dar, que decisões tomar, que caminho seguir para sair do estado do qual ela se encontra? Infelizmente, ao olhar para a situação que se instaurou e as consequências da mesma, a resposta é “não”. Em seus atos, palavras, e ações, a maioria do povo brasileiro tem demonstrado não ter a mínima ideia de que caminho seguir, ou que decisões tomar. E isso não é bom.

Temo que a população brasileira esteja passando pelo mesmo drama da personagem Alice, no livro de Lewis Carroll: deseja e anseia sair do lugar e da situação em que se encontra, mas não faz a mínima ideia de para onde ir.

Em seu diálogo com o Gato de Cheshire – também conhecido como “O Gato Que Ri” –, Alice demonstra seu desejo de sair do lugar em que ela se encontrava, não importando para onde quer que ela fosse, desde que ela saísse dali. Onde o Gato a responde que, se ela não se importava com o destino, qualquer caminho serviria. O filósofo Mario Sérgio Cortella, em uma reflexão comentando essa passagem do livro de Lewis Carroll, reformula a resposta do Gato na seguinte frase: “Para quem não sabe para aonde vai, qualquer caminho serve”.

Será mesmo que, na situação em que nosso país se encontra, qualquer caminho nos serve? Qualquer “solução” é válida?

Precisamos parar e pensar profundamente em qual caminho queremos seguir, qual solução devemos adotar, e tentar encontrar uma saída que seja a melhor para toda a população brasileira.

Acredito que o primeiro passo a ser dado por nosso povo seja a união. Temos sobre nós governantes que claramente governam para si só e, infelizmente, também é clara a desunião entre nossa população, onde cada seguimento querem mudanças só para si. Estamos todos divididos, e cada um busca trilhar um caminho diferente.

Em meio a todo esse caos e desorientação, vemos grupos pedindo “Intervenção militar”, outros, querendo a restauração da monarquia, outros, a implantação do regime socialista/comunista, outros, tão desorientados e contraditórios, vociferando “não a corrupção”, ao mesmo tempo que gritam pela liberdade de pessoas presas por terem praticado corrupção… Cada grupo, cada nicho, cada seguimento, buscando suas próprias vontades, seus próprios desejos, buscando trilhar seu próprio caminho… Enquanto seguirmos nos digladiando, não conseguiremos mudar nossa situação atual.

Enquanto não entendermos que o que está em jogo é o destino de toda a nação e, que, juntos, precisamos trilhar o mesmo caminho para as mudanças, continuaremos nessa “síndrome de Alice”, pensando que qualquer caminho nos serve, que qualquer solução, por mais louca que seja, é aceitável.

Enquanto isso, nossos governantes também continuarão sem deslumbrar um caminho para seguir, pois, para eles, realmente, qualquer caminho serve. Assim também são com seus objetivos: sem alvos para alcançar, sem perspectivas, sem metas… ainda seguindo as inesquecíveis palavras de nossa ex-presidente: “Não vamos colocar meta. Vamos deixar a meta aberta, mas, quando atingirmos a meta, vamos dobrar a meta.”

Assim seguem nossos governantes e o governo de nosso país: Sem saber que caminho seguir, e sem objetivos para alcançar. O que vier, para tal governo, é “lucro”.

Que nós, a população brasileira, não venhamos assimilar tal mentalidade, mas que venhamos, todos juntos, traçar um caminho e objetivos melhores para o bem de toda a nação.

(Wanderson Reginaldo Monteiro)

(São Sebastião do Anta – MG)